İlber Ortaylı'nın ailesinden bilgilendirme
13 Mart'ta hayatını kaybeden Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın ailesi, mezarlık ziyaretiyle ilgili açıklama yaptı
Giriş: 24.03.2026 - 13:32
Tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, tedavi gördüğü hastanede hayata veda etmişti. 13 Mart'ta yaşamını yitiren Ortaylı, Fatih Camii Haziresi'nde toprağa verilmişti.
Vefatıyla Türkiye'yi yasa boğan Ortaylı'nın ailesi, mezarlık ziyaretiyle ilgili açıklama yaptı.
"Bilgilendirme" başlığı altında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Fatih Camii Haziresi, restorasyon çalışmaları nedeniyle ziyarete kapalıdır. Yetkililerden alınan bilgiye göre haziran ayı başında ziyarete açılması planlanmaktadır. Açıldığı tarihte resmî sosyal medya hesapları üzerinden bilgilendirme yapılacaktır.
