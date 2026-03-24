Beşiktaş’ın Asllani planı

Devre arasında Inter'den 11 milyon euro opsiyon ve bonuslar dahilinde kiralanan Asllani için Beşiktaş sezon sonuna doğru yeni görüşmelerde bulunacak.

Siyah-beyazlılar, 24 yaşındaki Arnavut orta saha oyuncusunu sezon sonunda daha düşük bir bedelle kadrosuna katmayı planlıyor.

BEŞİKTAŞ'TAKİ GELECEĞİ PERFORMANSINA BAĞLI

Asllani'nin de bu süreçte Beşiktaş ile Inter arasında yapılacak görüşmelerde önemli bir rol oynayabileceği ifade edildi.

Kristjan Asllani'nin geleceği konusunda şu anda kesin bir karar olmadığı ve Arnavut orta saha oyuncusunun geleceğinin sezon sonunda performansına da bakılarak netleşeceği bildirildi.

Beşiktaş'a transferinden sonra siyah-beyazlılarda 8 maça çıkan Asllani, 1 asist yaptı.