ChatGPT’den kaçış akımı “QuitGPT” başladı, Claude iş dünyasini ele geçirdi!

Son dönemde yapay zekâ alanındaki hızlı gelişmeler, teknoloji yatırımlarının büyük çoğunluğunu bu alana yönlendirdi. Geliştiriciler bütçelerinin ezici kısmını AI projelerine ayırırken rekabet kızıştı ve kullanıcı alışkanlıkları kökten değişti. İşte bu noktada OpenAI’nin ChatGPT’sinden kitlesel bir göç başladı. AI ölçüm platformu Larridin’in son sekiz haftalık verilerine göre kullanıcılar hızla Claude’a kayıyor ve bu geçiş iş dünyasını derinden etkiliyor.

BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE RAKAMLAR

Larridin’in otomatik analizlerine göre mart ayının ilk haftasında Claude, günlük aktif kullanıcı sayısında ChatGPT’yi geride bıraktı. Kullanıcılar Claude ile haftada ortalama 38 oturum gerçekleştirirken, ChatGPT’de bu rakam 18’de kaldı. En dikkat çekici artış ise kullanım hacminde yaşandıç Ocak ortasında yaklaşık 1.112 oturumdan martın ikinci haftasında 17.648 oturuma çıkan Claude, tam 1.487’lik bir büyüme kaydetti. Kurumsal ortamlarda Claude’un oturum sayısı ise ChatGPT’nin iki katına ulaştı.

“QUITGPT” HAREKETİ NASIL BAŞLADI?

MIT Technology Review’un da işaret ettiği üzere “QuitGPT” akımı 2026’nın Ocak ayında ivme kazandı. Kullanıcıların önemli bir bölümü, OpenAI’nin siyasi ve etik tutumlarından rahatsız olduklarını sosyal medyada açıkça dile getirdi. Birçoğu, Claude’un özellikle belirli iş akışlarında ChatGPT’den daha başarılı sonuçlar verdiğini vurguladı. Ancak konu yalnızca performansla sınırlı değil, kullanıcılar artık tek bir şirkete bağımlı kalmak istemiyor.

ETİK VE SİYASİ KAYGILAR TETİKLEYİCİ OLDU

Hareketin asıl ateşleyicisi, OpenAI’nin son dönemdeki tartışmalı adımları oldu. Anthropic’in CEO’su Dario Amodei, Pentagon’un talebini reddederek Claude’un kitlesel yurtiçi gözetim ve tam otonom silah sistemleri için kullanılmamasını savundu ve “vicdanen kabul edemeyiz” açıklaması yaptı. Bunun üzerine Trump yönetimi, Anthropic’i “tedarik zinciri riski” ilan ederek federal kurumların Claude kullanımını yasakladı. Saatler içinde OpenAI, Pentagon ile anlaşma imzalayarak modellerini sınıflandırılmış askeri ağlarda kullanılabilir hale getirdi. Bu gelişme, birçok kullanıcı tarafından “etik ihlal” ve “savaş teknolojisine katkı” olarak değerlendirildi.

Üstelik OpenAI Başkanı Greg Brockman ve eşi, her biri 12,5 milyon dolar olmak üzere toplam 25 milyon doları Trump yanlısı MAGA Inc. süper PAC’ine bağışlamıştı. Bu bağış, Brockman’ı dönemin en büyük bireysel bağışçılarından biri yaptı.Ayrıca ABD İç Güvenlik Bakanlığı’nın AI envanterinde, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) teşkilatının işe alım ve özgeçmiş tarama aracının ChatGPT-4 tabanlı olduğu ortaya çıktı. Kullanıcılar, abonelik ücretlerinin dolaylı olarak göçmenlik operasyonları ve “baskıcı altyapı” için kullanıldığını düşünerek tepki gösterdi. QuitGPT.org kampanyası bu noktaları vurgulayarak 1,5 milyondan fazla kişinin boykota katıldığını iddia etti. Sonuçta birçok kişi, “değerlerimle uyumlu aracı seçiyorum” sloganıyla Claude’a geçti.

İŞ DÜNYASI BAĞLI KALMIYOR

Bu göç, yapay zekâda “sadakat” kavramının sona erdiğini gösteriyor. İş dünyası artık tek bir LLM’e bağlı kalmıyor, “AI dayanıklılığı” ve platformlar arası beceriler ön plana çıkıyor. Son dönemde incelenen iş ilanlarında “vibe-coding”, “AI iş akışı optimizasyonu” ve “AI-native yazılım geliştirme” gibi yetkinlikler sıkça yer alıyor. World Economic Forum’un Future of Jobs Report 2025 raporunda da belirtildiği üzere adaptasyon, günümüzün en değerli becerilerinden biri haline geldi.Her AI modelinin kendine özgü güçlü ve zayıf yönleri bulunuyor. Bir görevde Claude mükemmel performans gösterirken, başka birinde Gemini ya da ChatGPT daha iyi sonuç verebiliyor. Bu nedenle çalışanların birden fazla aracı etkili kullanabilmesi ve doğru aracı doğru işe yönlendirebilmesi büyük önem taşıyor. İşverenler de değerleriyle uyumlu AI sağlayıcılarını tercih ediyor; etik ve güvenlik konuları giderek ön plana çıkıyor.

Günümüz dünyasında teknoloji pamuk ipliğine bağlı desek yeridir. Savaşlar, hükümet politikaları, şirket politikaları... Birçok farklı dinamiği beraberinde getirebilir.

Unutmayın, en sevdiğiniz AI aracı bir gün erişime kapanabilir, yasaklanabilir ya da şirket politikasıyla devre dışı kalabilir. Tek bir araca bağımlı kalmak hem verimliliği hem de geleceği riske atar.Yapay zekâ çağında başarı, esneklik, adaptasyon ve dayanıklılıktan geçiyor. Claude’a yaşanan bu kitlesel geçiş, sadece geçici bir trend değil. İş dünyasının yeni gerçekliğinin habercisi niteliğinde.

*HABERİN GÖRSELİ YAPAY ZEKA İLE OLUŞTURULMUŞTUR