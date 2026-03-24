        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da kanlı otopark tartışması... 11 yaşındaki kızının önünde öldürüldü! | Son dakika haberleri

        İstanbul'da kanlı otopark tartışması... 11 yaşındaki kızının önünde öldürüldü!

        İstanbul'da, park sorunu nedeniyle çıkan tartışma kanlı bitti. Yaşadığı binanın otoparkında yer bulamayan Hüseyin Teke, oto galeri sahibi Seyfettin B.'nin fazla araçları otoparka park ettiğini fark edince telefonla tepki gösterdi. İkili binanın önünde karşılaşınca tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Teke, 11 yaşındaki kızının gözü önünde ateş edilerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan adam tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.03.2026 - 17:45 Güncelleme:
        Pendik'te oto galeri sahibi Seyfettin B. (41), iş yerinde yer kalmayınca bazı araçları yaşadığı binanın otoparkına götürdü. Aynı binada yaşayan Hüseyin Teke (44), kendi aracını binanın otoparkına park edemeyince, komşusu Seyfettin B. (41),'yi telefonla arayıp tartıştı. Bir süre sonra binanın önünde karşılaşan taraflar arasında çıkan silahlı kavgada Seyfettin B., Hüseyin Teke'yi 11 yaşındaki kızının yanında silahla vurarak öldürdü.

        OTOPARKTA FAZLA ARAÇ OLDUĞU FARK ETTİ

        DHA'nın haberine göre olay; dün saat 20.15 sıralarında İstanbul'un Pendik ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, yaşadığı binanın otoparkında yer bulamayan Hüseyin Teke, oto galeri sahibi olduğu öğrenilen Seyfettin B.'nin iş yerine ait fazla araçları otoparka park ettiğini fark etti.

        TELEFONDA TEPKİ GÖSTERDİ

        Bunun üzerine Seyfettin B.'yi telefonla arayan Teke, araçlar nedeniyle kendi otomobilini park edemediğini söyleyerek tepki gösterdi.

        İKİLİ ARASINDAKİ TARTIŞMA BÜYÜDÜ

        Telefon görüşmesinin ardından binanın önünde karşılaşan ikili arasında yeniden başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

        11 YAŞINDAKİ KIZININ ÖNÜNDE VURULDU

        Seyfettin B.'nin silahla ateş açması sonucu Hüseyin Teke, 11 yaşındaki kızının gözü önünde vurularak ağır yaralandı.

        SİLAH İKİNCİ SEFER ATEŞ ALDI

        Yaralanmasına rağmen saldırganın elindeki silahı almaya çalışan Teke, bu sırada silahın ikinci kez ateş almasıyla kalbinden vuruldu.

        HAFİF ŞEKİLDE YARALANDI

        Taraflar arasında yaşanan arbedede Seyfettin B. de hafif şekilde yaralandı.

        EKİPLER SEVK EDİLDİ

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

        Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Tedavi altına alınan Hüseyin Teke, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

        HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

        Seyfettin B.'nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        "ENİŞTEM OTOPARK KONUSUNU KONUŞMAK İÇİN ARADI"

        Yaşanan olayla ilgili konuşan Hüseyin Teke'nin kayınbiraderi Hasan Can Taşçı, “Çok dramatik bir olay. Eniştem, abim otopark kavgası yüzünden öldürüldü. Eniştem evine geliyor, galerici Seyfettin B.'yi otoparktaki arabalar için arıyor. 'Otopark mevzusunu ne yapacağız, arabaları ne zaman çekeceğiz. Bir şey yapalım' diyor. Seyfettin, 'Sen beni bu konudan dolayı arayamazsın' diyerek bir anda fevri çıkış yapıyor. Bu insanlar birbirlerini tanıyorlar, selamlaşıyorlar, konuşuyorlar. Hiç aralarında husumet olacak bir durum da yok. Sonrasında eniştemde diyor ki 'Niye sana bir şey soramıyorum. Bu arabalar ne zaman çekilecek?' diye soruyor. Seyfettin de 'Ya sen kimsin bana bir şey sormazsın' diyor. Sonrasında ne oluyorsa eniştem kapının önüne çıkıyor. Eşine çocuklarına kapıyı açmayın, 'Biz tartışacağız' diyor. O sırada benim 11 yaşındaki yeğenim kapının arasından bakıyor ve olayın tamamını görüyor. Sonrasında uzlaşı sağlanacakken silahlar patlıyor" diye konuştu.

        "KALBİNDEN VE KOLLARINDAN VURULDU"

        Eniştesinin eve dönerken arkasından vurulduğunu belirten Taşçı, “Eniştem dönüp silahı tutmaya çalışıyor, o arada silah tekrar ateşlenince Seyfettin B. ayağından vuruluyor. Sonra arbede sonucunda eniştem kalbinden 2 kurşun ve kollarından vuruluyor. Ablam bize ulaştı. Önce 112'yi aradı sonra bize haber verdi. Eniştemin ağzından kanlar geliyor. Sonra ablam öldüğünü düşünüyor zaten. Biz hemen geldik. Sonra hastaneye gidince ölüm haberini aldık. Evliydi 2 çocuğu vardı. Bir tanesi 11, biri 4 buçuk yaşında. Perişan oldular. Yetim kaldılar. Sonuna kadar adalete güveniyoruz. Adaletten yanayız. Çünkü biz maganda değiliz. Çocuğunun gözünün önünde oluyor ve çocuğunun orada 'Seyfettin abi bütün otopark senin olsaydı da babamı niye vurdun' diye sitemi oluyor. Seyfettin'in babası Yakup amca gelip hüngür hüngür ağlıyor. Annesi, 'oğlum yapma' diye bağırıyor. Bir insanın neden canına kastedilir. Acımız çok büyük" ifadelerini kullandı.

        İran'da tartışmaların gündemindeki isim
        İran Savaşı'nın İsrail'e getirdiği 'felaket'
        Erol Köse son yolculuğuna uğurlandı
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        WSJ: Körfez İran'a saldırılara dahil olmanın eşiğinde
        Hürmüz'e alternatif rota
        Müşteri cinayeti kameraya yansıdı! Boynuna sarılıp tetiğe bastı!
        Tapu kayıtlarını usulsüz sorgulamada gözaltılar
        QuitGPT akımı Claude'a yaradı
        Migrenin beyindeki görsel işlemleme ve ağrı mekanizmalarıyla ilişkisi ortaya kondu
        İlber Ortaylı'nın ailesinden açıklama
        Aleyna, sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ve türkücü İzzet Yıldızhan... 7 tutuklama! Aleyna her şeyi anlattı!
        Seda Sayan'dan Erol Köse açıklaması
        F.Bahçe'den çifte bomba!
        Kafaları karıştıran hamle
        Kötü havada bayram ettiler
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        "Beşiktaş'ın mağduriyeti olacak, gereğini yapacağız"
        İtalyanların kilo aldırmayan makarna tercihleri!
        Sane'den şaşırtan istatistik!