        Haberler Spor Futbol Milli Takım Mecnun Otyakmaz: Beşiktaş'ın mağduriyeti olacak, gereğini yapacağız - Futbol Haberleri

        Mecnun Otyakmaz: Beşiktaş'ın mağduriyeti olacak, gereğini yapacağız

        TFF Başkan Yardımcısı Mecnun Otyakmaz, Beşiktaş'ın stadında oynanacak UEFA Avrupa Ligi finaliyle ve A Milli Futbol Takımımız'ın Dünya Kupası'na katılma ihtimaliyle ilgili HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

        Giriş: 24.03.2026 - 13:43 Güncelleme:
        "Beşiktaş'ın mağduriyeti olacak, gereğini yapacağız"

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, sponsorluk anlaşmasında HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

        Otyakmaz, 20 Mayıs'ta Tüpraş Stadı'nda oynanacak final nedeniyle siyah-beyazlı kulübün mağduriyet yaşayacağını belirtti.

        "BEŞİKTAŞ'IN MAĞDURİYETİ DOĞACAK"

        Beşiktaş'ın mağdur olabileceğini belirten Otyakmaz, "20 Mayıs’ta Tüpraş Stadı’nda UEFA Avrupa Ligi finali nedeniyle Beşiktaş’ın bir mağduriyeti doğacak. Beşiktaş, kimseyi ‘stadımda maç yapın’ diye davet etmedi. Öyle bir durum olsaydı biz karışmazdık." dedi.

        "GEREĞİNİ YAPARIZ"

        Kupa maçlarından sonra bu konunun gündeme geleceğini belirten Otyakmaz, "Ama şimdi bir çözüm bulacağız. Şu an bu konu gündeme gelmedi. Kupada bu tur maçları oynansın, gereğini yaparız." ifadelelerini kullandı.

        "HEDEFİMİZE ULAŞACAĞIMIZA İNANIYORUZ"

        A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası vizesi alacağına inandığını belirten Otyakmaz, "Oyuncularımıza ve takımımıza çok güveniyoruz. İki maçı da kazanarak hedefimize ulaşacağımıza inanıyoruz." şeklinde konuştu.

        Şanlıurfa'da sel ve dolu! Evleri su bastı, duvar çöktü

(İHA) Şanlıurfa'da etkili olan sağanak yağış, kent genelinde yaşamı olumsuz etkiledi. Ev ve otelleri su basarken, bir istinat duvarının çökmesi sonucu park halindeki araç zarar gördü. Viranşehir ve Ceylanpınar'da taşımalı eğitime 1 gün ara verilirken, ekipler su tahliye çalışmalarını sürdürüyor

