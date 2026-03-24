Donald Trump: Doğru insanlarla konuşuyoruz

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile müzakere yürüttüklerini ifade ederken, "Doğru insanlarla konuşuyoruz. O kadar çok anlaşma yapmak istiyorlar ki, ne kadar çok istediklerini tahmin bile edemezsiniz." dedi.

Trump ayrıca, "Şu an itibarıyla İran'la görüşmeler yürütüyoruz. Bunu Marco, JD ve diğer kişilerle birlikte yapıyorlar. Karşı taraf bir anlaşma yapmak istiyor. Kim istemez ki. Donanmaları, hava kuvvetleri hepsi gitti." ifadelerini kullandı.

İran'ın nükleer silaha sahip olmamayı kabul ettiğini belirten Trump, "Gerçekten de rejim değişikliği yaşadık; bu bir rejim değişikliği çünkü liderlerin hepsi başlangıçtakilerden çok farklı." diye konuştu.

Savaşa ilişkin konuşan Trump, "Sanırım bunu bitireceğiz. Size kesin olarak söyleyemem. Bu savaşı kazandık, bu savaş kazanıldı." dedi.

ABD Başkanı, İran'ın USS Abraham Lincoln uçak gemisini 100 füze ile hedef aldığını ve hepsinin düşürüldüğünü dile getirdi. Trump ayrıca, "Onların deyimiyle savaştayız. Onlar buna savaş diyor, ben ise çok başarılı bir askeri operasyon diyorum." değerlendirmesinde bulundu.

