        Haberler Dünya Donald Trump: Doğru insanlarla konuşuyoruz | Dış Haberler

        Donald Trump: Doğru insanlarla konuşuyoruz

        ABD Başkanı Donald Trump, İran ile müzakere yürüttüklerini ifade ederken, "Doğru insanlarla konuşuyoruz. O kadar çok anlaşma yapmak istiyorlar ki, ne kadar çok istediklerini tahmin bile edemezsiniz." dedi.

        Giriş: 24.03.2026 - 21:52 Güncelleme:
        Trump ayrıca, "Şu an itibarıyla İran'la görüşmeler yürütüyoruz. Bunu Marco, JD ve diğer kişilerle birlikte yapıyorlar. Karşı taraf bir anlaşma yapmak istiyor. Kim istemez ki. Donanmaları, hava kuvvetleri hepsi gitti." ifadelerini kullandı.

        İran'ın nükleer silaha sahip olmamayı kabul ettiğini belirten Trump, "Gerçekten de rejim değişikliği yaşadık; bu bir rejim değişikliği çünkü liderlerin hepsi başlangıçtakilerden çok farklı." diye konuştu.

        Savaşa ilişkin konuşan Trump, "Sanırım bunu bitireceğiz. Size kesin olarak söyleyemem. Bu savaşı kazandık, bu savaş kazanıldı." dedi.

        ABD Başkanı, İran'ın USS Abraham Lincoln uçak gemisini 100 füze ile hedef aldığını ve hepsinin düşürüldüğünü dile getirdi. Trump ayrıca, "Onların deyimiyle savaştayız. Onlar buna savaş diyor, ben ise çok başarılı bir askeri operasyon diyorum." değerlendirmesinde bulundu.

        *Fotoğraf: EPA/Aaron Schwartz, temsilidir

        Ana Haber Bülteni - 22 Mart 2026 (Hürmüz Kilidi Nasıl Çözülecek?)

        Tahran'ın deniz güvenliği ne durumda? Hürmüz kilidi nasıl çözülecek? 2026'da otomotiv satışı neden düştü? Savaşın otomotiv piyasasına etkisi ne?Yeni haftada hava nasıl olacak? Ana Haber Bülteni'ni Dilek Gül sundu.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İran’dan Türkiye’ye gaz kesildi iddiası! Bakan Bayraktar'dan açıklama
        İran’dan Türkiye’ye gaz kesildi iddiası! Bakan Bayraktar'dan açıklama
        Futbolcu cinayetinde yeni görüntüler
        Futbolcu cinayetinde yeni görüntüler
        İran Savaşı'nın İsrail'e getirdiği 'felaket'
        İran Savaşı'nın İsrail'e getirdiği 'felaket'
        Olaylı maçla ilgili karar çıktı!
        Olaylı maçla ilgili karar çıktı!
        Erol Köse son yolculuğuna uğurlandı
        Erol Köse son yolculuğuna uğurlandı
        Otopark tartışması kanlı bitti
        Otopark tartışması kanlı bitti
        Aleyna, sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ve türkücü İzzet Yıldızhan... 7 tutuklama! Aleyna her şeyi anlattı!
        Aleyna, sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ve türkücü İzzet Yıldızhan... 7 tutuklama! Aleyna her şeyi anlattı!
        Hürmüz'e alternatif rota
        Hürmüz'e alternatif rota
        QuitGPT akımı Claude'a yaradı
        QuitGPT akımı Claude'a yaradı
        Migrenin beyindeki görsel işlemleme ve ağrı mekanizmalarıyla ilişkisi ortaya kondu
        Migrenin beyindeki görsel işlemleme ve ağrı mekanizmalarıyla ilişkisi ortaya kondu
        İlber Ortaylı'nın ailesinden açıklama
        İlber Ortaylı'nın ailesinden açıklama
        Seda Sayan'dan Erol Köse açıklaması
        Seda Sayan'dan Erol Köse açıklaması
        Kafaları karıştıran hamle
        Kafaları karıştıran hamle
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        "Beşiktaş'ın mağduriyeti olacak, gereğini yapacağız"
        "Beşiktaş'ın mağduriyeti olacak, gereğini yapacağız"