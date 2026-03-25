        Hava Durumu SON DAKİKA: Meteoroloji'den Türkiye'ye sağanak yağmur uyarısı! Batıda fırtına var - 25 Mart hava durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den Türkiye'ye sağanak yağmur uyarısı! Batıda fırtına var

        Meteoroloji'den yapılan hava durumu tahminlerine göre; Trakya hariç Türkiye'nin tamamı sağanak yağışların etkisi altında. Yağışların Hakkari çevrelerinde kuvvetli olması beklenirken, Marmara ve Kıyı Ege'de kuvvetli poyraz etkili olacak. Hava sıcaklıklarında değişiklik beklenmiyor.

        Habertürk
        Giriş: 25.03.2026 - 07:21 Güncelleme:
        Türkiye'ye sağanak yağmur uyarısı!
        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyıları dışında kalan bütün bölgelerin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak, Güney Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Akdeniz’in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ve Doğu Anadolu’nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

        İstanbul

        Parçalı bulutlu 13°

        Ankara

        Yağmurlu 13°

        İzmir

        Parçalı Bulutlu 17°

        Antalya

        Yağmurlu 15°

        Trabzon

        Bulutlu 11°

        Bursa

        Yağmurlu 10°

        Adana

        Yağmurlu 19°

        Diyarbakır

        Yağmurlu 15°

        Gaziantep

        Yağmurlu 13°

        Ağrı

        Bulutlu

        Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey, yurdun güneydoğu kesimlerinde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgarın Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

        ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

        Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

        Futbolcu Kaan Kundakçı cinayetiyle ilgili aralarında şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ile annesinin de bulunduğu toplam 8 kişi adliyeye sevk edildi

