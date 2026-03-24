        Erol Köse'nin vasiyeti ortaya çıktı

        Erol Köse'nin vasiyeti ortaya çıktı

        Evinin 16'ncı katından düşerek hayatını kaybeden Erol Köse'nin evinde iki farklı not bulunduğu öğrenildi. Köse'nin geride bıraktığı mesajların birinde vasiyetinin olduğu belirlendi

        Giriş: 24.03.2026 - 10:50 Güncelleme:
        Erol Köse, dün hayatını kaybetti. Sarıyer Maslak’ta bulunan evinin 16'ncı katından düştüğü belirtilen ünlü yapımcı, olay yerinde hayata veda etti. Olayın intihar mı yoksa kaza sonucu mu gerçekleştiği soruşturulurken, Köse'nin evinde bir not daha bıraktığı öğrenildi.

        Erol Köse'nin bıraktığı ilk notta, "ALS hastalığımdan dolayı mecburdum, sorumluluk benim. Kedime iyi bakın" yazdığı öğrenilmişti.

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre; Köse'nin ikinci notunda ise vasiyetine yer verdiği öğrenildi. Köse'nin, "Tören istemiyorum, küçük bir camide törensiz şekilde defnedin. Cenazemi de Polat Yağcı'ya emanet edin" ifadelerini kullandığı belirtildi.

