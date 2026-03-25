        Haberler Magazin Bestemsu Özdemir: Bir anda çocuk manyağı oldum

        Bestemsu Özdemir: Bir anda çocuk manyağı oldum

        BloombergHT'de yayınlanan "Aslı Şafak'la İşin Aslı" programının konuğu Bestemsu Özdemir oldu. Ocak ayında ilk bebeği Sarp Marco'yu kucağına alan oyuncu, annelik serüvenini anlattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.03.2026 - 10:02 Güncelleme:
        "Bir anda çocuk manyağı oldum"

        Aslı Şafak, sunuculuğunu üstlendiği "Aslı Şafak’la İşin Aslı" programında Bestemsu Özdemir'i ağırladı. Özdemir, özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu.

        Ağustos 2025’te eski basketbolcu Ersin Görkem ile evlenen oyuncu, hamilelik sürecinin kendisi için çok özel bir deneyim olduğunu dile getirdi. Özdemir, kadın bedenine yönelik eleştirilere karşı çıkarak, "İçinde bir can büyütüp dünyaya getiriyorsun. Kadının çatlağı da olur, selüliti de olur… Benim bedenim her haliyle çok güzel. Yazın selülitlerimle ve çatlağımla çeksinler ben de gururla paylaşacağım. Kadın bedeni çok acayip bir şey bence ve zorbalanmak yerine her halimizi sevmeliyiz" dedi.

        REKLAM

        Özdemir, oğlu Sarp Marco henüz 17 günlükken yeniden çalışmaya başladığını da açıkladı: Prematüre doğmasına rağmen sete götürdüm. Sarp Marco 17 günlüktü ben sete çıktım. Bebek arabasına koydum sete götürdüm. Bebeğim her gün 8 – 9 saat benimle provada.

        Anne olma isteğinin zamanla arttığını söyleyen oyuncu, Tuba Büyüküstün ile arasında geçen sohbeti de anlattı: Hormon diye de bir şey var, vücut doğurmak istiyor. Tuba Büyüküstün bana ‘İstemesen de hormonlar bir yerde seni o noktaya getirir’ demişti. Gerçekten de öyle oldu. Bir anda çocuk manyağı oldum.

        "DÖRT AYDA EVLİLİK KARARI ALDIK"

        Eşiyle tanışma hikayesini paylaşan oyuncu, ilişkilerinin hızlı ilerlediğini belirtti: Biz garip bir şey hissettik karşılıklı olarak. Bir yemekte tanıştık. Yer olmadığı için onun masasına oturduk. Tanıştıktan iki saat sonra sanki yıllardır berabermişiz gibiydik. Dört ay içinde evlilik kararı aldık. Benim manifestlerim meşhurdur. Geçen sene ‘seneye evlenip çocuk yaparım’ demiştim. Bir sene içinde evlenip çocuk yaptım.

        Anneliğin hayatını değiştirdiğini ancak kısıtlamadığını vurgulayan Özdemir, yeni annelere de tavsiyede bulunarak, "Çocuğumuzu her yere götürüyoruz. Geçen gün sabah 4’te döndük eve oğlumuz bizimleydi. Yeni anne olan herkese tavsiye ediyorum, bebekle evde kalmasınlar. Ben çok zor bir hamilelik geçirdim, 29'uncu haftada doğum riski vardı hastanede yattım çıktım. Ona rağmen ben diğer yolu seçtim. Kadın evden çıkıp hayatına devam ederse lohusa depresyonuna girmez" ifadelerini kullandı.

        "BENİM OĞLUM ÜŞÜMEYECEK"

        Özdemir ayrıca, “Bebeğimin üzerini örtmeyin diyorum. Herkes ‘üşür’ diyor ama üşümüyor. Bunu biz öğretiyoruz. Benim oğlum üşümeyecek. Ben bu soğuk havada sadece zıbınla gezdiriyorum. Bacakları ve kolları çıplak gezdiriyorum. Evde sadece atletle geziyor. Çok büyük savaşlar verdim bunun için. Benim oğlum üşümeyecek doktorum da bunu onayladı" dedi.

        #Bestemsu Özdemir
