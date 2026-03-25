Vincenzo Montella'dan Dünya Kupası sözleri: Hasreti bitirmek istiyoruz

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde sahasında Romanya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımımız'da teknik direktör Vincenzo Montella, mücadele öncesi konuştu.

"LUCESCU EN ÇOK KUPA KAZANAN HOCALARDAN BİRİ"

Lucescu'yu yeniden görmek beni mutlu edecek. Belki en çok kupa kazanan hocalardan biri, üçüncü sırada yanılmıyorsam. Kendisine saygım sevgim çok büyük. Bizim için, ülkemiz için çok çok önemli bir maç. Dünya Kupası'na gitmeyeli uzun yıllar oldu, bu hasreti bitirmek istiyoruz. Maçta ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Komple bir maç oynamalıyız. Her ana, her reaksiyona hazır olmalıyız. Kendi futbolumuzu yansıtmalıyız. Bu tek maç olduğu için final tadında olacak. Zor anlar yaşadığımızda, birliktelik göstermemiz gerekiyor. Sonuna kadar elimizden geleni yaparak istediğimiz sonucu almak istiyoruz.

"TÜRKİYE'DE İNANILMAZ MUTLUYUM"

Biliyorsunuz ki futbol enstantane oyunu, her skora açık. Futbolun güzelliği budur. Bunu geçmişte de dile getirdim. Ben Türkiye'de inanılmaz mutluyum, gurur duyuyorum. Mağlubiyetlerden sonra da daha iyi motivasyon veririm. Aklımızda mağlubiyet falan yok. Hedefimiz belli.

"LUCESCU DÜNYA FUTBOLUNU BİLİYOR"

Lucescu, Türk futbolunu değil sadece, dünya futbolunu biliyor. Kazandığı kupalar bunu gösteriyor. Saygı duyulması gereken bir teknik adam. Bu tarz maçlarda böyle hocalara karşı ben daha fazla motive oluyorum. Her hazırlığımız var bu konuda.

"TEMELİ ÇOK SAĞLAM ATTIK"

Açıkçası, ben şuna inanırım; binaları inşa etmeden önce sağlam temel atmalısınız. Biz bu temeli 2 yıldır iyi futbolla beraber inşa ediyoruz. Temeli çok sağlam attık. 2 yıldır önemli ilklere imza attık. Avrupa Şampiyonası'na grup birincisi olarak katıldık. Biz geldiğimizde FIFA sıralamasında 46'ıncıydık, şu anda nerede olduğumuz belli. Avrupa Şampiyonası'nda iyi performans sergiledik. Uluslar A Ligi'ne ilk defa yükseldik. Bunların hepsi sağlam bir temel.

"HASRETİ BİTİRMEK İSTİYORUZ"

Hepimiz hasreti bitirmek istiyoruz. Futbolcularımızı hazırlarken baskı altına, etki etmeye gerek yok. Futbolcularımızı en iyi performans verecekleri şekilde hazırlıyoruz. Gönül rahatlığıyla yapılması gerekenleri yapıyorlar zaten. Çok fazla anksiyete, baskı yüklemeye gerek yok. Futbolcularımız her türlü baskıyı kaldıracak kapasitede. İnşallah iyi bir sonuç alacağız yarın. Belki bu hasretin içinde biz de bulunduğumuz için bir üzüntü de olabiliyor ister istemez. Futbolcularımızla alakalı bir hasret değil bu, gönülleri her koşulda rahat olmalı.

"TÜM RAKİPLERİ ANALİZ ETTİK"

Finale gidebilmek için yarı finali kazanmalısınız. 4 aydır tüm rakipleri analiz ettik, tüm futbolcularını takip ettik. Konsantrasyonumuz adım adım ilerlemek, maça motiveyiz.

"OYUNCULARI TAKINDAN GÖRMEK ÖNEMLİYDİ"

Dürüst olmak gerekirse, bu sezon kaç maça gittiğimi saymadım. Biz ekip olarak 5-6 kişi yakın takip ettik birçok maçı. Stadyuma gittiğinizde, televizyonda göremediğiniz bazı detayları görüyorsunuz. Bu şekilde devam etmeyi düşünüyoruz. Kampa 30 futbolcu çağırdık. Bazılarının fiziksel durumu belirsizdi, onların durumunu yakından görmek önemliydi. Kadroda, bu yolculukta katkı sağlamış futbolcular bulunduruyoruz. Onlarla birlikte devam etmek istiyoruz.

"RAKİBİN GÜCÜNÜN BİLİNCİNDEYİZ"

Yeteneklerimizi biliyoruz, yeteneklerimizi de en iyi şekilde hazırlıyoruz. Hem topa sahipken hem savunmadayken ne yapacağını bilen bir takım olacak sahada. Bunu rakibe domine etmek için yapıyoruz. Bazen maçlarda zor anlar olur, rakibin gücünün bilincinde olmalıyız her zamanki gibi.

"EN İYİLERİ ÇAĞIRDIM"

Geçmişte de birçok kez söyledim; ben burada evimdeyim. Bir hoca için her zaman sonuçlara bakılır. Futboldan bağımsız söylüyorum; burada evimdeyim. Bana burada değer veriliyor. Bu beni çok mutlu ediyor. İşimi yaparken de en iyisini yapmaya çalışıyorum. Ben burada hepimizi temsil ediyorum. Bu kampa en iyilerini çağırdım kendi bakış açıma göre. 4 ay aradan sonra yeni liste oluşturduğunuzda, yeni oyuncu eklemek kolay değildir. Bazı standartları aşmış oyuncu olsaydı alırdım, böyle bir oyuncu görmedim. Buradaki aile grubu, atmosfer... Sahada da üst düzeyler. Bu şekilde karar aldım. En iyilerin onlar olduğuna inanıyorum.