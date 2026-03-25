Son dakika İran: Pakistan, ABD'nin teklifini bize iletti

İranlı üst düzey bir kaynak Reuters’a verdiği demeçte, Pakistan’ın İran’a ABD’nin önerisini ilettiğini, ancak savaşı sona erdirmek üzere Tahran ile Washington arasında yapılacak görüşmelerin yerinin henüz belirlenmediğini söyledi.

Konunun hassasiyeti nedeniyle isminin açıklanmamasını isteyen kaynak, teklifin ayrıntılarını açıklamadı.

Kaynak ayrıca, Türkiye'nin savaşı sona erdirmek için yollar bulmaya yardımcı olduğunu ve "bu tür görüşmelerin yeri olarak Türkiye veya Pakistan'ın değerlendirildiğini" söyledi.

Pakistan: Müzakereler için kritik 48 saat

Pakistanlı ismi paylaşılmayan kaynaklar da konuyla ilgili bilgi paylaşırken, ABD ile İran arasındaki müzakereler için 48 saat zarfında hamle beklendiğini belirtti.

Kaynaklar, "güvence arayışındaki İran"ın, füze kapasitesi sınırlamasını reddettiğini ve tazminat istediğini belirterek, "Müzakereler için 48 saat zarfında hamle bekleniyor." ifadesini kullandı.