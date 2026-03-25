        Son dakika: İran: Pakistan, ABD'nin teklifini bize iletti | Dış Haberler

        Reuters'a konuşan İranlı üst düzey bir kaynak, Pakistan'ın İran'a ABD'nin önerisini ilettiğini bildirdi. İranlı yetkili ayrıca, Türkiye'nin savaşı sona erdirmek için yollar bulmaya yardımcı olduğunu ve 'görüşmelerin yeri olarak Türkiye veya Pakistan'ın değerlendirildiğini' söyledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.03.2026 - 13:12 Güncelleme:
        İran: Pakistan, ABD'nin teklifini bize iletti

        İranlı üst düzey bir kaynak Reuters’a verdiği demeçte, Pakistan’ın İran’a ABD’nin önerisini ilettiğini, ancak savaşı sona erdirmek üzere Tahran ile Washington arasında yapılacak görüşmelerin yerinin henüz belirlenmediğini söyledi.

        Konunun hassasiyeti nedeniyle isminin açıklanmamasını isteyen kaynak, teklifin ayrıntılarını açıklamadı.

        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler! Haberi Görüntüle

        Kaynak ayrıca, Türkiye'nin savaşı sona erdirmek için yollar bulmaya yardımcı olduğunu ve "bu tür görüşmelerin yeri olarak Türkiye veya Pakistan'ın değerlendirildiğini" söyledi.

        Pakistan: Müzakereler için kritik 48 saat

        Pakistanlı ismi paylaşılmayan kaynaklar da konuyla ilgili bilgi paylaşırken, ABD ile İran arasındaki müzakereler için 48 saat zarfında hamle beklendiğini belirtti.

        Kaynaklar, "güvence arayışındaki İran"ın, füze kapasitesi sınırlamasını reddettiğini ve tazminat istediğini belirterek, "Müzakereler için 48 saat zarfında hamle bekleniyor." ifadesini kullandı.

