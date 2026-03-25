        Hande Yener'den Erol Köse mesajı: Keşke böyle olmasaydı - Magazin haberleri

        Hande Yener'den, Erol Köse mesajı

        Ünlü popçu Hande Yener, dün son yolculuğuna uğurlanan Erol Köse ile ilgili bir veda mesajı yayımladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.03.2026 - 11:28 Güncelleme:
        Sarıyer Maslak’ta bulunan evinin 16'ncı katından düşerek hayatını kaybeden ünlü yapımcı Erol Köse, son yolculuğuna uğurlandı.

        Köse için ikindi namazının ardından Zincirlikuyu Camii'nde cenaze namazı kılındı. Köse sonrasında Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Cenazeye katılan ünlü şarkıcı Hande Yener, ünlü yapımcının kızı Dijan Nazlan Köse'ye taziyelerini iletti. Ünlü şarkıcı sonrasında sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı.

        Yener, "Erol Köse'ye Allah'tan rahmet diliyorum ve biricik kızı Dijan'a, Ajlan Hanım'a ve ailesine baş sağlığı diliyorum. Kendisinin kariyerime katkısı çoktu, ben hep onu iyi hatırlayacağım. Uzun yıllar birçok albümümün yapımcılığını üstlendi, beni neredeyse hiç kırmadı ve bir şekilde hep orta yol bulduk. Ufak tefek sürtüşmelerimiz olmuştur ama kayda değer şeyler değildi. Bir zaman sonra sözleşmemizin süresi bitti ve kariyer yollarımız ayrıldı ama sonrasında da iletişimimiz devam etti. 'Keşke böyle olmasaydı' demekten başka bir söz bulmak zor. Malesef ki olan biten her şey çok üzücü" dedi.

