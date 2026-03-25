VakıfBank - Eczacıbaşı Dynavit: 3-1 (MAÇ SONUCU)
VakıfBank, AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley finalinde Eczacıbaşı Dynavit'i 25-19, 21-25, 25-20 ve 25-20'lik setlerle 3-1 mağlup ederek şampiyon oldu. Sarı-siyahlılar, dev kupayı 10. kez müzesine götürerek Kupa Voley'i en çok kazanan takım ünvanının tek başına sahibi oldu.
Vakıf, Ankara Spor Salonu'nun ev sahipliği yaptığı mücadelede Eczacı'ya karşı 25-19, 21-25, 25-20 ve 25-20'lik setler sonucu kazanmayı başardı.
10. KEZ ŞAMPİYON!
VakıfBank, elde ettiği bu zaferle birlikte Kupa Voley'de 10. şampiyonluğuna imza attı ve kupayı en çok kazanan takım ünvanını tek başına ele geçirdi.
Eczacıbaşı ise 9 şampiyonlukta kaldı. Kupa Voley'de Fenerbahçe'nin 5, Emlak Bankası'nın ise 1 şampiyonluğu bulunuyor.
