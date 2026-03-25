VakıfBank - Eczacıbaşı Dynavit: 3-1 (MAÇ SONUCU)

AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley'de zafer VakıfBank'ın oldu... Sarı-siyahlılar, final maçında karşılaştığı ezeli rakibi Eczacıbalşı Dynavit'i 3-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Vakıf, Ankara Spor Salonu'nun ev sahipliği yaptığı mücadelede Eczacı'ya karşı 25-19, 21-25, 25-20 ve 25-20'lik setler sonucu kazanmayı başardı.

10. KEZ ŞAMPİYON!

VakıfBank, elde ettiği bu zaferle birlikte Kupa Voley'de 10. şampiyonluğuna imza attı ve kupayı en çok kazanan takım ünvanını tek başına ele geçirdi.

Eczacıbaşı ise 9 şampiyonlukta kaldı. Kupa Voley'de Fenerbahçe'nin 5, Emlak Bankası'nın ise 1 şampiyonluğu bulunuyor.