Habertürk TV'de yayımlanan Sigorta Sayfası programına katılan Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, savaşın sigortacılığa etkisinin sınırlı da olsa olumsuz olduğunu belirterek, "Lojistik taşımacılık ve tedarik zinciri gibi ürünlere verilen sigortalar etkileniyor. Sadece Hürmüz Boğazı değil Kızıldeniz de var. Buralar çok önemli geçiş alanları. Buralardaki riskler de şu anda konuşuluyor. Bu hem maliyet hem sigorta yapılamaması olasılığını doğuruyor. Taşımacılar sigorta bulamazlarsa taşıma yapamazlar. Bulsalar bile çok pahalı fiyatlar söz konusu olur. Bu da maliyetleri etkiler. Sigortacılığın temeli ani ve bilinemeyen riskleri sigortalamaktır. Şimdi orada bilinen bir risk var. Bu sigorta yapılmasını zorlaştırır. Tedarik zincirinin kırılması ise her şeyde maliyetleri artırır" diye konuştu.

MALİYETLERİN ARTMASI KAÇINILMIZ

Savaşın sigortacılığa şu ana kadar hesaplanabilir bir yansımasının olmadığını kaydeden Kırmızı, "Şu anda taşımacılık, lojistik büyük bir risk altında. Reasürans maliyetlerinde de günlük ve haftalık bir artış görünmüyor ama hasar maliyetleri ortaya çıktıkça tabii ki bir yükseliş olacak. Tedarik zinciri etkilenirse yedek parça ve işçilik maliyetler ister istemez bir anda artacak " dedi.

Yılın ilk 3 ayında sigorta şirketlerinin yüzde 30'luk bir büyüme sağladığını anlatan Kırmızı, "Tabi hesaplanamayan ve beklenmeyen bir savaş ortaya çıktı. Sigortacılık sektörü yılsonuna kadar bu riskleri taşımaya devam eder ve yılı iyi kapatır ama savaş uzun sürerse etkileri de büyüyerek devam edecektir" şeklinde konuştu.