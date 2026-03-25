2002 yılında Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra kaptanlığa kadar yükselen, milli formayı 85 kez giyen ve kariyerine teknik direktör olarak devam eden Volkan Demirel; 2009 Miss Belçika Güzellik Kraliçesi Zeynep Sever ile 2010 yılında dünyaevine girmişti.

Üç çocukları bulunan çift; 2014'te Yade'yi, 2017'de Yeda'yı, geçtiğimiz yıl şubat ayında ise üçüncü kızları Yasmin'i kucaklarına aldı.

Geçtiğimiz haftalarda küçük kızı Yasmin ile birlikte Gençlerbirliği-Beşiktaş karşılaşmasını tribünden takip eden Zeynep Sever Demirel, eşi hakkında yapılan "ideal koca" yorumlarına verdiği yanıtla gündem oldu.

Zeynep Sever Demirel, konuk olduğu 'Neyin Peşindesin?' adlı podcastte sosyal medyada Volkan Demirel için yapılan övgülere değindi ve bu durumun kendiliğinden oluşmadığını vurguladı.

"YILLARIMI VERDİM"

Demirel, yaptığı açıklamada, "Ben onu ideal koca haline getirene kadar kaç senemi verdim mesela? Biz bunun için çaba sarf ettik kardeşim, uğraşıyoruz. Hâlâ uğraşıyoruz" ifadelerini kullandı.