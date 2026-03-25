Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Türkiye-Romanya maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? - Futbol Haberleri

        Dünya Kupası yolunda rakip Romanya!

        2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde A Milli Futbol Takımımız, sahasında Romanya ile kozlarını paylaşacak. Bizim Çocuklar rakibini mağlup ederek finale yükselmek ve Dünya Kupası'na katılma yolunda doludizgin devam etmek istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2026 - 09:58 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde yarın İstanbul'da Romanya ile karşı karşıya gelecek.

        Beşiktaş Park'ta (Tüpraş) oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak ve TV8'den naklen yayınlanacak.

        Karşılaşmada Fransa Futbol Federasyonundan hakem François Letexier düdük çalacak. Letexier'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Cyril Mugnier ve Mehdi Rahmouni yapacak. Mücadelenin 4. hakemi Benoit Bastien olacak.

        2

        Türkiye bu karşılaşmayı kazanması halinde 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde Slovakya-Kosova eşleşmesinin galibiyle 31 Mart'ta deplasmanda karşı karşıya gelecek. O mücadeleyi kazanan ekip Dünya Kupası'na katılma hakkını elde edecek.

        3

        MERİH DEMİRAL VE ZEKİ ÇELİK'İN DURUMU BELİRSİZ

        Ay-yıldızlı ekipte ağrıları bulunan Merih Demiral ve Zeki Çelik'in durumu belirsizliğini koruyor.

        İki oyuncunun durumu yapılacak son kontrollerin ardından netlik kazanacak.

        A Milli Takım'da sakatlığı bulunan Aral Şimşir ise aday kadrodan çıkarılmıştı.

        4

        A MİLLİ TAKIMIN ADAY KADROSU

        A Milli Takım'ın Romanya maçı aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

        Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Fenerbahçe), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Galatasaray)

        Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Galatasaray), Mert Müldür (Fenerbahçe), Mustafa Eskihellaç (Trabzonspor), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Ahmetcan Kaplan (NEC Nijmegen), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Ozan Kabak (Hoffenheim), Zeki Çelik (Roma), Merih Demiral (Al Ahli)

        Orta saha: Kaan Ayhan (Galatasaray), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Hakan Çalhanoğlu (Inter), Salih Özcan (Borussia Dortmund), Atakan Karazor (Stuttgart)

        Forvet: Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe), İrfan Can Kahveci (Kasımpaşa), Arda Güler (Real Madrid), Deniz Gül (Porto), Kenan Yıldız (Juventus), Semih Kılıçsoy (Cagliari)

        5

        ROMANYA'NIN ADAY KADROSU

        Teknik direktör Mircea Lucescu tarafından belirlenen Romanya'nın aday kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:

        Kaleci: Ionut Radu (Real Club Celta), Marian Aioani (Rapid Bükreş), Catalin Cabuz (FC Argeș)

        Defans: Andrei Ratiu (Rayo Vallecano), Deian Sorescu (Gaziantep), Radu Dragușin (Tottenham Hotspur), Andrei Burca (Yunnan Yukun), Virgil Ghita (Hannover 96), Adrian Rus (Universitatea Craiova), Andrei Coubiş (Universitatea Cluj), Nicușor Bancu (Universitatea Craiova), Kevin Ciubotaru (FC Hermannstadt)

        Orta saha: Vladimir Screciu (Universitatea Craiova), Vlad Dragomir (Pafos), Razvan Marin (AEK Atina), Nicolae Stanciu (Dalian Yingbo), Florin Tanase (FCSB), Ianis Hagi (Corendon Alanyaspor), Dennis Man (PSV), Alexandru Dobre (Rapid Bükreş), Valentin Mihaila (Çaykur Rizespor), Claudiu Petrila (Rapid Bükreş), Ștefan Baiaram (Universitatea Craiova)

        Forvet: Daniel Birligea (FCSB), David Miculescu (FCSB), Marius Coman (UTA Arad)

        6
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Trump'tan 15 maddelik İran planı
        Trump'tan 15 maddelik İran planı
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu
        Steinmeier'den savaş değerlendirmesi
        Steinmeier'den savaş değerlendirmesi
        Donald Trump: Bu savaşı kazandık
        Donald Trump: Bu savaşı kazandık
        Futbolcu cinayetinde kim neden tutuklandı?
        Futbolcu cinayetinde kim neden tutuklandı?
        "Okan Buruk'un verdiği söz tutuldu!"
        "Okan Buruk'un verdiği söz tutuldu!"
        "Rolden çıkamayan oyuncu tedavi olmalı"
        "Rolden çıkamayan oyuncu tedavi olmalı"
        Stresi azaltmak için bu kadar kahve yeter!
        Stresi azaltmak için bu kadar kahve yeter!
        En ucuz yolculuk hangi araçla mümkün?
        En ucuz yolculuk hangi araçla mümkün?
        Uzaktan çalışanlara vergi rehberi
        Uzaktan çalışanlara vergi rehberi
        Brent petrol 100 doların altına düştü
        Brent petrol 100 doların altına düştü
        "20 kilo verdim"
        "20 kilo verdim"
        Türkiye'ye sağanak yağmur uyarısı!
        Türkiye'ye sağanak yağmur uyarısı!
        Yumurtanın gerçek kahramanı sarısı mı beyazı mı?
        Yumurtanın gerçek kahramanı sarısı mı beyazı mı?
        İlber Ortaylı'nın ailesinden açıklama
        İlber Ortaylı'nın ailesinden açıklama
        Olaylı maçla ilgili karar çıktı!
        Olaylı maçla ilgili karar çıktı!
        Pide değil, altın kuyruğu
        Pide değil, altın kuyruğu
        İran Savaşı'nın İsrail'e getirdiği 'felaket'
        İran Savaşı'nın İsrail'e getirdiği 'felaket'
        Mohamed Salah, Liverpool'dan ayrılıyor!
        Mohamed Salah, Liverpool'dan ayrılıyor!