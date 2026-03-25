        Haberler Gündem 3. Sayfa 10 ay önce oğlunu kaybetmişti... Sporda kalp krizi geçiren hemşire hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        10 ay önce oğlunu kaybetmişti... Sporda kalp krizi geçiren hemşire hayatını kaybetti

        Zonguldak'ta spor salonunda fenalaşan hemşire Eda Kerim Tekin, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Tekin için Kozlu ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Törene çok sayıda kişi katıldı. Tekin'in 10 ay önce 10 yaşındaki oğlunu kaybettiği öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.03.2026 - 10:59 Güncelleme:
        Acılı anne kalbine yenildi
        Zonguldak’ta bir spor salonunda antrenman yaparken kalp krizi geçirip hayatını kaybeden Kızılay hemşiresi Eda Kerim Tekin (47) son yolculuğuna uğurlandı.

        SPOR SIRASINDA FENALAŞTI

        DHA'nın haberine göre olay, Zonguldak’taki bir spor salonunda meydana geldi. Kızılay’da hemşire olarak görev yapan Eda Kerim Tekin, spor yaptığı sırada fenalaşıp yere yığıldı.

        HASTANEYE KALDIRILDI

        Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Tekin, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi’ne götürüldü.

        TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KIRTARILAMADI

        Kalp krizi geçirdiği ve kalbi durduğu belirlenen Tekin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

        Tekin için bugün Kozlu ilçesinde önce Güney Mahallesi’ndeki evinin önünde helallik alındı daha sonra Aziziye Camii’nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi. Törene, Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, Kozlu Belediye Başkanı Altuğ Dökmeci, İl Sağlık Müdürü Mustafa Özkan Gün, Türk Kızılay Derneği Zonguldak Şube Başkanı Kürşat Yağız, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, doktorlar, Tekin’in meslektaşları ve yakınları katıldı. Kılınan namazın ardından Tekin’in cenazesi Aşağıçayır köyünde toprağa verildi.

        10 AY ÖNCE OĞLU VEFAT ETMİŞ

        Cenazede gözyaşı döken yakınları Tekin’in engelli olan oğlu Boran Tekin’in (10) de yaklaşık 10 ay önce hayatını kaybettiğini belirtti.

        Danimarka'da sandıktan 'Pirus Zaferi' çıktı
        Danimarka'da sandıktan 'Pirus Zaferi' çıktı
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Trump'tan 15 maddelik İran planı
        Trump'tan 15 maddelik İran planı
        Steinmeier'den savaş değerlendirmesi
        Steinmeier'den savaş değerlendirmesi
        Donald Trump: Bu savaşı kazandık
        Donald Trump: Bu savaşı kazandık
        Dünya Kupası yolunda rakip Romanya!
        Dünya Kupası yolunda rakip Romanya!
        "Okan Buruk'un verdiği söz tutuldu!"
        "Okan Buruk'un verdiği söz tutuldu!"
        OpenAI'dan beklenmedik Sora kararı
        OpenAI’dan beklenmedik Sora kararı
        "Rolden çıkamayan oyuncu tedavi olmalı"
        "Rolden çıkamayan oyuncu tedavi olmalı"
        Çin'de kaybolan 7 köpek 17 kilometre yürüyerek evlerine döndü
        Çin’de kaybolan 7 köpek 17 kilometre yürüyerek evlerine döndü
        Stresi azaltmak için bu kadar kahve yeter!
        Stresi azaltmak için bu kadar kahve yeter!
        "Bir anda çocuk manyağı oldum"
        "Bir anda çocuk manyağı oldum"
        "20 kilo verdim"
        "20 kilo verdim"
        Yumurtanın gerçek kahramanı sarısı mı beyazı mı?
        Yumurtanın gerçek kahramanı sarısı mı beyazı mı?
        En ucuz yolculuk hangi araçla mümkün?
        En ucuz yolculuk hangi araçla mümkün?
        Uzaktan çalışanlara vergi rehberi
        Uzaktan çalışanlara vergi rehberi