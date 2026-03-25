Ozan Güven: Rolden çıkamayan oyuncu tedavi olmalı

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Ozan Güven, tek kişilik yeni tiyatro oyunu O.M.G'nin galasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Güven, "O.M.G kendi cenazemi kaldırdığım biyografik bir oyun. Çok eğlenceli bir cenaze. Hayatımda birçok oyunda oynadım ama ilk defa tek başıma sahnede olduğum bir senaryonun içindeyim. Bu bir stand-up gösterisi kesinlikle değil. Stand-up'ı benim en yakın arkadaşım (Cem Yılmaz) zaten yapıyor. Kendisi Türk mizahının Atatürk'üdür" ifadelerini kullandı.

Güven, 20 yıl aranın ardından yeniden izleyici ile buluşacak olan 'G.O.R.A'da canlandırdığı karakter '216'nın yeni senaryoda yer almamasıyla ilgili de konuştu. Oyuncu, "G.O.R.A' başlı başına kült bir iştir '216' çok sevilen bir karakter olsa da yokluğu bir şey değiştirmez" ifadelerini kullandı.

Ozan Güven, ünlü yapımcı Erol Köse'nin vefatının ardından bazı ünlü isimlerin, "Hakkımı helal etmiyorum" şeklindeki açıklamalarıyla ilgili ise, "Ölenin arkasından kötü konuşulmaz. İyilikleriyle anmak lazım. Ölenlerin bu dünyada sınavı bitti, geride kalanlar düşünsün" dedi.

"ROLDEN ÇIKAMAYAN OYUNCU TEDAVİ OLMALI"

Ozan Güven, ayrıca geçtiğimiz haftalarda bazı meslektaşlarını eleştiren Haluk Bilginer'in, "Ben rolümün etkisinde kaldım. İki gündür çıkamıyorum' geyiklerine inanmayın. Bunları söyleyenlerin hepsi yalancı ya da seveni yok" sözlerine destek verdi. Güven, "Oyunculukta diğer iş dalları gibi bir meslektir. Bu yüzden rolden çıkamayanların acil tedavi görmeleri lazım. Siz gazeteciler eve gittiğinizde gazetecilik yapmaya devam ediyor musunuz? Ya da bir şef evine gidince de sürekli yemek mi yapıyor? İzleyiciler için bu geçerli olabilir bir rol oyuncunun üstüne yapışabiliyor ve izleyici sizi hep o roldeki gibi düşünebiliyor. Ama oyuncu için o bir iş, set veya sahne bitince normal hayatımıza dönüyoruz" ifadelerini kullandı.

ASLANTUĞ: MALUM SÜREÇLERDEN SONRA...

Ozan Güven'in 'Bir İstanbul Masalı' dizisindeki eski rol arkadaşı Mehmet Aslantuğ da oyunu izlemeye gelenler arasındaydı. Aslantuğ, "O.M.G ironisi, bol metaforu bol olan bir oyun. Ozan çok renkli ve eğlenceli bir kişilik. Malum süreçlerden sonra da kendiyle hesaplaştığı, arkadaşlık ilişkilerini, aile ilişkilerini farklı bir dille anlattığı bir çalışma olduğunu düşünüyorum" dedi.

ESKİ SEVGİLİSİYLE MAHKEMELİK OLDU Ozan Güven, eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği gerekçesiyle yargılandığı davayla uzun süre gündemden düşmemişti. 13 Haziran 2020'de Deniz Bulutsuz, sevgilisi Ozan Güven'in kendisini işkence uygulayarak darp ettiğini iddia etti. Ortaya çıkan adli tıp raporunda; kafasının duvara yan şekilde çarpması sol göz içinde ve çevresinde morarma, kol iç kısımda morluklar ve cam kesiği, kalça bölgesinde çok sayıda morluk, merdivenden yuvarlanmaya bağlı sol diz kısmında morluklar ve gözde hafif puslu görünüm tespiti yer aldı. Güven'in, Bulutsuz'u abajurla ve elleriyle vurarak darp etmesine ilişkin 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldığı davanın gerekçeli kararında, mahkeme abajuru 'silahtan' saymıştı.

Oyuncu Dilara Aksüyek ise, "Oyunu merak etmeme gerek yok. Çünkü Ozan çok yetenekli bir aktör. Bu akşam çok keyifli bir oyun izleyeceğimden eminim" ifadelerini kullandı.

