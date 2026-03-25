        Haberler Bilgi Yaşam Ne kadar kahveye ihtiyacınız var? Bilim insanları açıkladı! Bu araştırma stresi azaltmak için gereken kahve miktarını bulmuş olabilir!

        Sabahları uyanmak için vazgeçilmezimiz olan kahvenin, ruh sağlığımız üzerinde de mucizevi etkileri olabileceği ortaya çıktı. Dev bir araştırma, stresi ve depresyonu azaltmak için tüketilmesi gereken o "ideal" kahve miktarını bilimsel verilerle gözler önüne seriyor. İşte o çarpıcı araştırmanın detayları haberimizin devamında...

        Giriş: 25.03.2026 - 08:00
        Gündelik hayatın stresinden kaçmak için sık sık başvurduğumuz kahve, meğer gerçekten de ruhsal bir kalkan görevi görüyormuş. Çin'de yarım milyona yakın kişi üzerinde yapılan 13 yıllık kapsamlı bir çalışma, kahve tüketimi ile duygu durum bozuklukları arasındaki ilginç bağlantıyı gün yüzüne çıkardı. Sizin için derlediğimiz bu araştırmanın tüm detayları haberimizde!

        YARIM MİLYONA YAKIN KİŞİ İNCELENDİ

        Araştırmacılar, çalışmanın başlangıcında ruh sağlığı yerinde olan tam 461.586 kişinin kayıtlarını ele aldı.

        Ortalama 13,4 yıl boyunca takip edilen bu devasa gruptan elde edilen veriler, kişilerin kendi bildirdikleri kahve tüketim alışkanlıkları ile gelecekte aldıkları sağlık teşhislerini kıyasladı. Yaş, eğitim durumu, egzersiz alışkanlıkları ve altta yatan diğer sağlık koşulları da dikkate alınarak sonuçların doğruluğu artırıldı.

        STRESİ AZALTAN İDEAL MİKTAR BELLİ OLDU

        İstatistiksel analizler, stresi ve ruhsal sorunları uzak tutmak için ideal bir kahve tüketim noktası olduğunu gösteriyor.

        Buna göre, günde iki ila üç fincan kahve içen kişilerin, hiç kahve içmeyenlere veya üç fincandan fazla tüketenlere kıyasla ruh sağlığı sorunları yaşama ihtimalinin en düşük seviyede olduğu saptandı. Üstelik bu faydalı etkinin çekirdek, hazır veya kafeinsiz kahve fark etmeksizin tüm türlerde geçerli olduğu belirtildi.

        FAZLASI FAYDA DEĞİL RİSK GETİRİYOR

        Kahvenin faydaları saymakla bitmese de, araştırmacılar aşırı tüketimin olumsuz sonuçlarına da dikkat çekiyor. Günde beş fincan veya daha fazla kahve içmek, daha yüksek duygu durum bozuklukları riskiyle ilişkilendiriliyor

        Yani enerjinizi yüksek tutmak isterken ruh sağlığınızı riske atmanız ihtimaller dahilinde. Uzmanlar, kahve ile ruhsal bozukluklar arasında "J" şeklinde bir bağlantı bulduklarını, bu nedenle orta düzeyde tüketimin en faydalı yol olduğunu vurguluyor.

        BİYOAKTİF BİLEŞİKLERİN SAKİNLEŞTİRİCİ GÜCÜ

        Kahve, içinde barındırdığı birçok farklı biyoaktif bileşik sayesinde duygu durum ve stresle bağlantılı beyin devreleri üzerinde sakinleştirici ve anti-enflamatuar bir etki yaratıyor olabilir.

        Araştırma doğrudan neden-sonuç ilişkisini kanıtlamasa da, uzun yaşam ve kalp hastalıklarına karşı koruma gibi fiziksel faydaları zaten bilinen kahvenin, artık ruhsal sağlığa olan olumlu etkileri de bilim dünyasında daha net şekilde destekleniyor.

        Kaynak: Science Alert

