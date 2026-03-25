Danimarka'da seçimin galibi, tarihinin en kötü oyunu alan Sosyal Demokratlar

Dünyanın belirsizliklere savrulduğu 2026 yılında genel seçimler için sandık başına giden Danimarka'da, iktidarda olan Sosyal Demokrat Parti 1903 yılından sonraki en düşük oy oranıyla, yüzde 21.85'le sandıktan çıktı. Sosyal Demokratlar parti tarihi içinde bir hezimet yaşasa da seçimlerde birinci parti konumunda.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'ı ilhak etme çabalarına karşı bir duruş sergileyerek düşüşteki popülaritesini toparlamak amacıyla erken genel seçim kararı alan Sosyal Demokrat Başbakan Mette Frederiksen, haftalarca, hatta aylarca sürebilecek zorlu koalisyon görüşmelerine hazırlanıyor.

Sandıktan çıkan ikinci parti Yeşil Sol olurken, Sosyal Demokratlar'ın kaybettiği oyların bir kısmının Yeşil Sol'a gittiği tahmin ediliyor.

Frederiksen’in başlıca muhafazakar rakibi, Troels Lund Poulsen liderliğindeki Venstre Partisi ise 2022'de yaşadığı düşüşü 2026'da da sürdürdü. 2022 seçimlerinde tam 10 puan kaybeden merkez sağ parti, 2026 seçimlerinde de 3 puan kaybetti.

Aşırı sağ seçimin gizli galibi

Merkez sağdan giden oyların adresinin ise Danimarka'nın aşırı sağcı partisi DPP olduğu tahmin ediliyor. DPP, 2026 seçimlerinde oylarını yüzde 2.63'ten yüzde 9.25'e yükseltti.

Danimarka, Sosyal Demokratların liderliğindeki sol eğilimli partilerden oluşan "kırmızı blok" ile Poulsen'in liderliğindeki sağ eğilimli "mavi blok" arasında bölünmüş durumda. Mevcut Dışişleri Bakanı Lars Løkke Rasmussen'in yüzde 7,7 oy alan merkezci Ilımlılar Partisi'nin koalisyon görüşmelerinde son sözü söylemesi muhtemel.

179 sandalyeli parlamentoda 14 milletvekili bulunan merkezci Ilımlılar Partisi, Frederiksen’in Avrupa Birliği ve NATO üyesi bu ülkenin başında üçüncü bir dönem görev yapıp yapamayacağını belirleyecek konumda bulunuyor.

Merkez sol ya da merkez sağ blokların parlamento çoğunluğunu sağlayamaması nedeniyle yeni hükümetin Danimarka'nın tarihsel koalisyonlarından farklı bir dokuda şekilleneceği tahmin ediliyor.