        Haberler Dünya Danimarka'da seçimin galibi, tarihinin en kötü oyunu alan Sosyal Demokratlar | Dış Haberler

        Danimarka'da seçimin galibi, tarihinin en kötü oyunu alan Sosyal Demokratlar

        Danimarka, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'ı ABD topraklarına katma baskılarının gölgesinde genel seçime gitti. Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen seçimden galip çıksa da, lideri olduğu sosyal demokratların oyu tam 6 puan düştü ve 1903 yılından sonraki en düşük orana geriledi. Sandalye sayısını en çok artıran parti ise aşırı sağcı Danimarka Halk Partisi oldu.

        Giriş: 25.03.2026 - 10:25
        Danimarka'da sandıktan 'Pirus Zaferi' çıktı

        Dünyanın belirsizliklere savrulduğu 2026 yılında genel seçimler için sandık başına giden Danimarka'da, iktidarda olan Sosyal Demokrat Parti 1903 yılından sonraki en düşük oy oranıyla, yüzde 21.85'le sandıktan çıktı. Sosyal Demokratlar parti tarihi içinde bir hezimet yaşasa da seçimlerde birinci parti konumunda.

        ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'ı ilhak etme çabalarına karşı bir duruş sergileyerek düşüşteki popülaritesini toparlamak amacıyla erken genel seçim kararı alan Sosyal Demokrat Başbakan Mette Frederiksen, haftalarca, hatta aylarca sürebilecek zorlu koalisyon görüşmelerine hazırlanıyor.

        Sandıktan çıkan ikinci parti Yeşil Sol olurken, Sosyal Demokratlar'ın kaybettiği oyların bir kısmının Yeşil Sol'a gittiği tahmin ediliyor.

        Frederiksen’in başlıca muhafazakar rakibi, Troels Lund Poulsen liderliğindeki Venstre Partisi ise 2022'de yaşadığı düşüşü 2026'da da sürdürdü. 2022 seçimlerinde tam 10 puan kaybeden merkez sağ parti, 2026 seçimlerinde de 3 puan kaybetti.

        Aşırı sağ seçimin gizli galibi

        Merkez sağdan giden oyların adresinin ise Danimarka'nın aşırı sağcı partisi DPP olduğu tahmin ediliyor. DPP, 2026 seçimlerinde oylarını yüzde 2.63'ten yüzde 9.25'e yükseltti.

        Danimarka, Sosyal Demokratların liderliğindeki sol eğilimli partilerden oluşan "kırmızı blok" ile Poulsen'in liderliğindeki sağ eğilimli "mavi blok" arasında bölünmüş durumda. Mevcut Dışişleri Bakanı Lars Løkke Rasmussen'in yüzde 7,7 oy alan merkezci Ilımlılar Partisi'nin koalisyon görüşmelerinde son sözü söylemesi muhtemel.

        Dışişleri Bakanı Lars Løkke Rasmussen
        179 sandalyeli parlamentoda 14 milletvekili bulunan merkezci Ilımlılar Partisi, Frederiksen’in Avrupa Birliği ve NATO üyesi bu ülkenin başında üçüncü bir dönem görev yapıp yapamayacağını belirleyecek konumda bulunuyor.

        Merkez sol ya da merkez sağ blokların parlamento çoğunluğunu sağlayamaması nedeniyle yeni hükümetin Danimarka'nın tarihsel koalisyonlarından farklı bir dokuda şekilleneceği tahmin ediliyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Teksas'ta petrol rafinerisinde patlama

        ABD'nin Teksas eyaletindeki Port Arthur şehrinde bulunan Valero petrol rafinerisinde henüz kesin olarak bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi ve yangın çıktı

        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Trump'tan 15 maddelik İran planı
        Trump'tan 15 maddelik İran planı
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu
        Steinmeier'den savaş değerlendirmesi
        Steinmeier'den savaş değerlendirmesi
        Donald Trump: Bu savaşı kazandık
        Donald Trump: Bu savaşı kazandık
        Dünya Kupası yolunda rakip Romanya!
        Dünya Kupası yolunda rakip Romanya!
        Futbolcu cinayetinde kim neden tutuklandı?
        Futbolcu cinayetinde kim neden tutuklandı?
        "Okan Buruk'un verdiği söz tutuldu!"
        "Okan Buruk'un verdiği söz tutuldu!"
        OpenAI’dan beklenmedik Sora kararı
        OpenAI’dan beklenmedik Sora kararı
        "Rolden çıkamayan oyuncu tedavi olmalı"
        "Rolden çıkamayan oyuncu tedavi olmalı"
        Çin’de kaybolan 7 köpek 17 kilometre yürüyerek evlerine döndü
        Çin’de kaybolan 7 köpek 17 kilometre yürüyerek evlerine döndü
        Stresi azaltmak için bu kadar kahve yeter!
        Stresi azaltmak için bu kadar kahve yeter!
        "Bir anda çocuk manyağı oldum"
        "Bir anda çocuk manyağı oldum"
        "20 kilo verdim"
        "20 kilo verdim"
        Yumurtanın gerçek kahramanı sarısı mı beyazı mı?
        Yumurtanın gerçek kahramanı sarısı mı beyazı mı?
        En ucuz yolculuk hangi araçla mümkün?
        En ucuz yolculuk hangi araçla mümkün?
        Brent petrol 100 doların altına düştü
        Brent petrol 100 doların altına düştü
        Uzaktan çalışanlara vergi rehberi
        Uzaktan çalışanlara vergi rehberi
        Türkiye'ye sağanak yağmur uyarısı!
        Türkiye'ye sağanak yağmur uyarısı!
        Olaylı maçla ilgili karar çıktı!
        Olaylı maçla ilgili karar çıktı!