        Haberler Gündem 3. Sayfa TIR'la yol kestiler! Korkunç görüntü!

        TIR'la yol kestiler! Korkunç görüntü!

        Adana'da trafikte yol verme anlaşmazlığı nedeniyle tartışıp, TIR'la önünü kestiği otomobil sürücüsüne saldıran baba-oğul tutuklandı. Olayla ilgili görüntüler dehşete düşürdü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.03.2026 - 10:23 Güncelleme:
        TIR'la yol kestiler! Korkunç görüntü!

        Adana'da trafikte yol verme anlaşmazlığı nedeniyle tartışıp, TIR’la önünü kestiği otomobil sürücüsüne saldıran Mehmet Necmi Z. (54) ile oğlu Mehmetcan Z. (32), tutuklandı.

        DHA'nın haberine göre ehliyetine 2 ay el konulup, TIR’ı da trafikten menedilen Mehmet Necmi Z. ile oğluna 363 bin lira ceza kesildi.

        Bıçakla otomobilin kaputuna çıkan Mehmetcan Z.’nin ifadesinde, “El hareketi yapınca sinirlendim. Bir anlık öfkeyle TIR’dan indim. Elimde bıçak vardı ancak bıçaklamak gibi bir amacım yoktu” dediği belirtildi.

        Olay, 23 Mart’ta saat 16.00 sıralarında Seyhan ilçesi Yeşilevler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi’nde meydana geldi. TIR şoförü Mehmet Necmi Z. ile otomobil sürücüsü Fatih Ö. arasında yol verme anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Bunun üzerine Mehmet Necmi Z., otomobilin önünü keserek durdu. Mehmet Necmi Z.’nin oğlu Mehmetcan Z. elinde bıçakla TIR'dan inip, otomobilin kaputuna çıkarak tehditler savurdu. Mehmet Necmi Z. ise küfürler ederek, oğlunu da araca bindirip, olay yerinden uzaklaştı. O anlar otomobilin araç içi kamerasına yansıdı.

        363 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

        Otomobil sürücüsü Fatih Ö.’nün şikayeti üzerine Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri, Gürselpaşa Mahallesi’nde saklandıkları evlerinde yapılan baskınla gözaltına aldı. Mehmetcan Z.’nin kavga sırasında tuttuğu bıçak ise TIR’da ele geçirildi. Şüphelilere çeşitli maddelerden 363 bin lira ceza kesilirken, Mehmet Necmi Z.’nin ehliyetine 2 ay el konulup, aracı da 2 ay trafikten menedildi.

        "BIÇAKLAMA AMACIM YOKTU"

        Emniyete götürülen şüphelilerden Mehmetcan Z., ifadesinde, “Trafikte tartıştıktan sonra el hareketi yapınca sinirlendim. Bir anlık öfkeyle TIR’dan indim. Elimde bıçak vardı ancak bıçaklamak gibi bir amacım yoktu” dedi. Babası Mehmet Necmi Z. ise kendilerinin bir suçu olmadığını söyledi.

        TUTUKLANDILAR

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmetcan Z. ile Mehmet Necmi Z., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

