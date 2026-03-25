        Osimhen'e Drogba modeli! - Galatasaray Haberleri

        Osimhen'e Drogba modeli!

        Sağ kolunun önünden ameliyat olan Osimhen'in sahalardan 4-6 hafta uzak kalması beklense de erken dönüş ihtimali doğdu. Daha önce Drogba, benzer bir sakatlık sonrası özel prosedürle 10 günde sahalara dönmüştü.

        Giriş: 25.03.2026 - 11:04 Güncelleme:
        1

        Galatasaray’ın sağ ön kolundan operasyon geçiren forvet oyuncusu Victor Osimhen, hastaneden taburcu edildi. Kırık bölgesine cerrahi plak yerleştirilen ve atele alınan Nijeryalı golcünün tıbbi rehabilitasyon süreci vakit kaybetmeksizin başladı.

        2

        Mevcut sakatlık durumu ve uygulanan cerrahi yöntem doğrultusunda özel bir protokol uygulanması beklenmiyor.

        3

        Standart prosedürlerde 5 hafta öngörülen tedavi süresinin, futbolcunun azmi ve gelişmiş tekniklerle minimize edilmesi hedeflenmektedir.

        4

        Tüm tıbbi planlama ve rehabilitasyon çalışmaları, 24-26 Nisan tarihleri arasında oynanacak olan Fenerbahçe derbisine futbolcuyu yetiştirmek üzere kurgulandı.

        5

        Osimhen’in klinik seyri ve kemik kaynama hızı sağlık heyeti tarafından gün gün yakından takip edilecek.

        6

        Operasyonun başarılı geçmesi Osimhen’i sahalara daha erken dönme konusunda kararlı kılıyor.

        7

        Bu bağlamda 2010 Dünya Kupası’nda benzer bir kol kırığıyla sahaya çıkan Didier Drogba referans alınabilir.

        8

        Osimhen’in belli bir riski göz önüne almak istemesi halinde sahalara daha erken dönüş seçeneği de masada bulunuyor.

        9

        Bu ihtimale karşılık, sakatlanan kolu antrenman ve maç esnasında ikili mücadelelerde darbelerden koruyacak özel tasarım ekipman ve kolluk siparişleri şimdiden verildi.

        10

        2010 Dünya Kupası öncesinde Japonya’yla oynanan hazırlık maçında sakatlanan Drogba’nın kontrollerde dirsek ile bilek arasındaki kemiklerden birinde kırık tespit edildi. İlk etapta bu sakatlığın iyileşmesinin aylar süreceği ve Drogba’nın kupayı kaçıracağı düşünülüyordu.

        11

        Turnuvada oynamayı çok isteyen Drogba riskli ama hızlı bir tedavi yolu seçti; sakatlıktan sadece bir gün sonra, 5 Haziran’da Bern’deki Lindenhof Hastanesi’nde İsviçreli uzmanlar Profesör Ralph Hertel ve Michel Gaillot tarafından ameliyat edildi.

        12

        Kırılan kemiğini sabitlemek için koluna metal bir plak ve vidalar yerleştirildi. Bu cerrahi müdahalenin amacı, kemiğin doğal kaynamasını beklemek yerine mekanik olarak stabilize edilip hemen antrenmanlara dönmesini sağlamaktı.

        13

        Klasik, sert bir alçıyla maça çıkması, diğer oyunculara zarar verebileceği için FIFA kuralları gereği yasaktı.

        14

        Drogba için hafif, esnek ama koruyucu bir termoplastik atel hazırlandı. Bu atel, kolunu darbelere karşı korurken aynı zamanda dış yüzeyi rakipleri sakatlamayacak kadar yumuşak bir dokuyla kaplanmıştı.

        15

        Drogba’nın bu ekipmanla oynayıp oynayamayacağı maç saatine kadar belirsizdi. Maçtan bir gün önce hakem Jorge Larrionda ve rakip Portekiz delegasyonu ateli inceledi.

        16

        FIFA, atelin diğer oyuncular için tehlike arz etmediğine kanaat getirerek oynamasına izin verdi. Portekiz teknik direktörü Carlos Queiroz bu karara tepki gösterse de sonuç değişmedi.

        17

        Drogba ameliyattan sadece 10 gün sonra, 15 Haziran 2010’da Portekiz karşısında 66. dakikada oyuna girmişti.

        18
        19
        Danimarka'da sandıktan 'Pirus Zaferi' çıktı
        Danimarka'da sandıktan 'Pirus Zaferi' çıktı
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Trump'tan 15 maddelik İran planı
        Trump'tan 15 maddelik İran planı
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu
        Steinmeier'den savaş değerlendirmesi
        Steinmeier'den savaş değerlendirmesi
        Donald Trump: Bu savaşı kazandık
        Donald Trump: Bu savaşı kazandık
        Öğretmen baba ile kızı gözyaşına boğdu!
        Öğretmen baba ile kızı gözyaşına boğdu!
        Dünya Kupası yolunda rakip Romanya!
        Dünya Kupası yolunda rakip Romanya!
        TIR'la yol kestiler! Korkunç görüntü!
        TIR'la yol kestiler! Korkunç görüntü!
        "Okan Buruk'un verdiği söz tutuldu!"
        "Okan Buruk'un verdiği söz tutuldu!"
        Futbolcu cinayetinde kim neden tutuklandı?
        Futbolcu cinayetinde kim neden tutuklandı?
        OpenAI’dan beklenmedik Sora kararı
        OpenAI’dan beklenmedik Sora kararı
        "Rolden çıkamayan oyuncu tedavi olmalı"
        "Rolden çıkamayan oyuncu tedavi olmalı"
        Çin’de kaybolan 7 köpek 17 kilometre yürüyerek evlerine döndü
        Çin’de kaybolan 7 köpek 17 kilometre yürüyerek evlerine döndü
        Stresi azaltmak için bu kadar kahve yeter!
        Stresi azaltmak için bu kadar kahve yeter!
        "Bir anda çocuk manyağı oldum"
        "Bir anda çocuk manyağı oldum"
        "20 kilo verdim"
        "20 kilo verdim"
        Yumurtanın gerçek kahramanı sarısı mı beyazı mı?
        Yumurtanın gerçek kahramanı sarısı mı beyazı mı?
        En ucuz yolculuk hangi araçla mümkün?
        En ucuz yolculuk hangi araçla mümkün?
        Uzaktan çalışanlara vergi rehberi
        Uzaktan çalışanlara vergi rehberi