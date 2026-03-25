Saç saça baş başa girdiler! İki kadının trafik kavgası!
İstanbul Pendik'te, trafikte otomobille seyir halinde olan iki kadın yol verme nedeniyle tartışma yaşadı. Araçlarını durduran kadınların tartışması yol kenarında kavgaya dönüştü. Saç saça kavga edene kadınların o anları çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı
Giriş: 25.03.2026 - 13:38
İstanbul'da olay, sabah saatlerinde Pendik Kurtköy Cahit Zarifoğlu Ortaokulu'nun önünde meydana geldi.
İKİ KADIN SÜRÜCÜ TARTIŞTI
Trafikte seyir halindeyken yol verme nedeniyle iki kadın sürücü arasında tartışma çıktı.
ARAÇLARINI SAĞA ÇEKİP İNDİLER
DHA'daki habere göre araçları durdurarak inen kadınlar, yol kenarında birbirine girdi.
ÇOCUKLARI DA KAVGAYI GÖRDÜ
Kadınların kavgası çevredeki başka sürücülerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Kadınlar kavga ederken, iki araçta da çocukların olduğu görüldü.
VATANDAŞLAR ARAYA GİRDİ
Çevredekilerin araya girmesiyle kavga son buldu.
