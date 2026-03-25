        Son dakika: İran: ABD'nin teklifi aşırı, somut güvence gerekiyor | Dış Haberler

        Son dakika İran: ABD'nin teklifi aşırı, somut güvence gerekiyor

        İran medyası, ABD'nin Pakistan aracılığıyla ilettiği teklifin İranlı yöneticiler tarafından aşırı bulunduğunu duyurdu: "İran sadece kendi koşulları karşılandığında ve kendi belirlediği zaman savaşı sonlandıracak. İran, ABD Başkanı Trump'ın savaşın ne zaman sonlanacağını belirlemesine izin vermeyecek." İranlı yetkililer ayrıca, Hürmüz Boğazı üzerindeki egemenliklerinin de tanınmasını istiyor.

        Giriş: 25.03.2026 - 17:09
        İran: ABD'nin teklifi aşırı, somut güvence gerekiyor

        ABD'nin İran'a Pakistan aracılığıyla sunduğu teklife İran'dan yanıt geldi.

        İran medyasının ülke yönetimine dayandırdığı haberine göre ABD'nin teklifi İran tarafından 'aşırı' bulundu.

        Savaşın sonlandırılmasının ilk şartının İran'a saldırıların ve suikastlerin durması olduğunu vurgulayan İran tarafı, "İran sadece kendi koşulları karşılandığında ve kendi belirlediği zaman savaşı sonlandıracak. İran, ABD Başkanı Trump'ın savaşın ne zaman sonlanacağını belirlemesine izin vermeyecek" açıklamasında bulundu.

        İranlı yetkililer, bu koşullarda Tahran'ın kendini savunmaya devam edeceğini ifade etti ve savaş tazminatı talebini yineledi.

        İran'ın lideri Mücteba Hamaney de yazılı açıklamasında savaş tazminatı talebinden vazgeçmeyeceklerini bildirmişti.

        Somut güvenceler talep eden İran, saldırıların sadece İran'a değil, bölgedeki 'direniş gruplarına' karşı da durması gerektiğini vurguladı.

        İranlı yetkililer ayrıca, Hürmüz Boğazı üzerindeki egemenliklerinin de tanınmasını istediklerini bildirdi.

