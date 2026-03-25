        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: Daha 19 yaşındaydı... Kız meselesinde kurşun yağmuru! | Son dakika haberleri

        Daha 19 yaşındaydı... Kız meselesinde kurşun yağmuru!

        İstanbul Esenler'de, 19 yaşındaki Umut Özacar, kız arkadaş meselesi yüzünden çıkan kavganın ardından otoparkta kurşun yağmuruna tutuldu. Olay yerinde hayatını kaybeden gencin öldürülmesinin adından düzenlenen operasyonla 3 şüpheli silahla birlikte yakalandı

        Giriş: 25.03.2026 - 15:34
        Daha 19 yaşındaydı... Kız meselesinde kurşun yağmuru!

        İstanbul'da Esenler Havaalanı Mahallesi’nde bulunan Emlak Konutları 1. Etap Sitesi'nin kapalı otoparkında dün gece saatlerinde bir cinayet işlendi.

        Umut Özacar, daha 19 yaşındaydı.
        Umut Özacar, daha 19 yaşındaydı.

        POLİS KANLAR İÇİNDE BULDU

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre saat 23.55 sıralarında gelen silahlı yaralama ihbarı üzerine olay yerine giden ekipler, Umut Özacar’ı (19) sırt üstü, kanlar içinde yerde yatarken buldu.

        OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Özacar’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemelerde 3-4 adet 9x19 mm çapında mermi kovanı bulundu. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak soruşturma başlattı.

        ÖNCE 'KIZ MESELESİ TARTIŞMASI YAŞANDI

        Yapılan çalışmalarda, Umut Özacar ile 17 yaşındaki H.İ. arasında “kız arkadaş meselesi” nedeniyle husumet bulunduğu ortaya çıktı. Olaydan yaklaşık 20 dakika önce taraflar arasında bu nedenle tartışma yaşandığı bilgisine ulaşıldı. Bu olayın ardından H.İ.'nin, yanına aldığı arkadaşları 18 yaşındaki K.G. ve 17 yaşındaki A.A. ile tekrar olay yerine geldiği belirlendi.

        Umut Özacar, olay yerinde can verdi.
        Umut Özacar, olay yerinde can verdi.

        SİLAHLA ÖLDÜRÜLDÜ

        Üç şüpheli ile Umut Özacar arasında çıkan ikinci tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında Özacar, ateşli silahla vurularak ağır yaralandı. Ancak tüm müdahalelere rağmen olay yerinde hayatını kaybetti.

        3 ŞÜPHELİ SİLAHLA YAKALANDI

        Olayın ardından harekete geçen Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları operasyonla H.İ., K.G. ve A.A.’yı suç aleti silahla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

        TETİĞİ ÇEKEN 17 YAŞINDA

        Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden K.G. ifadesinde, silahı kullanan kişinin A.A. olduğunu söylediği öğrenildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından “kasten öldürme” suçundan adliyeye sevk edileceği bildirildi.

        Öte yandan olayda hayatını kaybeden Umut Özacar’ın herhangi bir suç kaydının bulunmadığı öğrenildi.

