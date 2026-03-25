İtalyanlar teklifi duyurdu: Dybala için Türkiye iddiası!
Serie A ekibi Roma'da forma giyen Paulo Dybala için Türkiye iddiası gündeme geldi. İtalyan basını yıldız futbolcuya sunulan teklifi de duyurdu.
Sezon sonunda Roma'dan ayrılması beklenen ve yeni adresi merak konusu olan Paulo Dybala hakkında çarpıcı bir söylenti ortaya çıktı.
La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre Boca Juniors’ın yanı sıra, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’nde mücadele etmesi beklenen bir Türk kulübü Dybala'nın kapısını çaldı.
3 YILLIK SÖZLEŞME
Bu kulübün Arjantinli yıldıza 3 yıllık sözleşme önerdiği ve yıllık 6 milyon euro + bonuslar içeren bir paket sunduğu ifade edildi. Bu rakamların, oyuncunun Roma’da kazandığı seviyeye oldukça yakın olduğu belirtiliyor.
Öte yandan Boca Juniors da Dybala’yı kadrosuna katmak isteyen kulüpler arasında yer aldığı ancak Arjantin temsilcisinin, ekonomik açıdan Türkiye’den gelen teklif seviyesine çıkmasının zor olduğu vurgulandı.
Dybala’nın sözleşmesinin haziran ayında sona erecek olması, belirsizliği artırıyor. Roma cephesinin henüz oyuncu tarafıyla herhangi bir temas kurmaması dikkat çekerken, yeni sözleşme ihtimali de şimdilik rafa kalkmış durumda.
Dybala’nın partneri Oriana Sabatini ile birlikte, yeni doğan kızlarını Arjantin’de büyütme fikrine sıcak baktığı biliniyor. Ancak yıldız futbolcunun hala Avrupa futbolunda rekabet edebileceğine inanması, karar sürecini karmaşık hale getiriyor.