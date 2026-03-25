        Haberler Dünya İran'dan mesaj: Kararlılığımızı sınamayın | Dış Haberler

        İran'dan mesaj: Kararlılığımızı sınamayın

        İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD'nin bölgedeki hareketlerini ve asker konuşlandırmalarını yakından takip ettiklerini belirterek, "Topraklarımızı savunma kararlılığımızı sınamayın." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2026 - 19:17 Güncelleme:
        Kalibaf, ABD merkezli X sosyal medya platformundan paylaştığı mesajında, ABD'nin bölgeye asker konuşlandırmayı planladığına dair haberlere değindi.

        İran Meclis Başkanı Kalibaf, şu ifadeleri kullandı.

        "Bölgedeki tüm ABD hareketlerini, özellikle de asker konuşlandırmalarını yakından takip ediyoruz. Generallerin (karar vericilerin) bozduğu şeyi askerler düzeltemez; aksine, (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'nun yanılsamalarına kurban gidecekler. Topraklarımızı savunma kararlılığımızı sınamayın."

        ABD medyası, Savaş Bakanlığının (Pentagon), Amerikan ordusunun 82. Hava İndirme Tümeni'nden yaklaşık 3 bin askeri İran'la savaş dolayısıyla Orta Doğu'ya göndermeye hazırlandığını iddia etmişti.

        İran lideri Ayetullah Mücteba Hamaney'in Savunma Konseyindeki temsilcisi Ali Ekber Ahmediyan, dün konuya ilişkin açıklamasında, "Yıllardır ABD'lilerin buraya gelmesini bekliyoruz. ABD askerlerine ileteceğimiz yalnızca bir mesajımız var: Yaklaşın." ifadelerini kullanmıştı.

        *Fotoğraf: İran Lideri Basın Ofisi (AA aracılığıyla), temsilidir

        ÖNERİLEN VİDEO

        Babasını boğdu, cesediyle aynı evde kaldı

        KONYA'da boşanma aşamasında olan 2 çocuk babası Mehmet Akif Tosun (33), birlikte yaşadığı babası Tahsin Tosun'u (59) boğarak öldürdü. Gece babasının cesedi ile aynı evde kalıp ardından kaçan Tosun, Eskişehir yakınlarında yakalandı. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Savaş sigorta maliyetlerini artıracak
        Savaş sigorta maliyetlerini artıracak
        6'ncı kattan düşen hemşire hayatını kaybetti!
        6'ncı kattan düşen hemşire hayatını kaybetti!
        Saç saça baş başa girdiler! İki kadının trafik kavgası!
        Saç saça baş başa girdiler! İki kadının trafik kavgası!
        Osimhen'e Drogba modeli!
        Osimhen'e Drogba modeli!
        Küçük çocuğun 7 yıllık esaretinde DNA sonucu çıktı!
        Küçük çocuğun 7 yıllık esaretinde DNA sonucu çıktı!
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu
        Enerji krizi sonrası elektrik ve doğalgaza zam var mı?
        Enerji krizi sonrası elektrik ve doğalgaza zam var mı?
        Daha 19 yaşındaydı... Kız meselesinde kurşun yağmuru!
        Daha 19 yaşındaydı... Kız meselesinde kurşun yağmuru!
        Futbolcu cinayetinde kim neden tutuklandı?
        Futbolcu cinayetinde kim neden tutuklandı?
        "İdeal koca" çıkışı
        "İdeal koca" çıkışı
        "Hasreti bitirmek istiyoruz"
        "Hasreti bitirmek istiyoruz"
        "Keşke böyle olmasaydı"
        "Keşke böyle olmasaydı"
        Dünya Kupası yolunda rakip Romanya!
        Dünya Kupası yolunda rakip Romanya!
        "Rolden çıkamayan oyuncu tedavi olmalı"
        "Rolden çıkamayan oyuncu tedavi olmalı"