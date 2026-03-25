Habertürk
Habertürk
        Haberler Dünya İspanya Başbakanı Sanchez: Dünyanın en son ihtiyacı olduğu şey yeni bir savaş | Dış Haberler

        İspanya Başbakanı Sanchez: Dünyanın en son ihtiyacı olduğu şey yeni bir savaş

        ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına başından beri karşı çıkan İspanya Başbakanı Sanchez, İran'da başlayan "yasa dışı, absürt, acımasız savaşın" ekonomiye olumsuz etkileriyle mücadele edeceklerini söyledi. "Dünyanın en son ihtiyacı olduğu şey yeni bir savaş" diyen Sanchez, "Tüm bunlar ne için? Uluslararası hukuku baltalamak, Orta Doğu'yu istikrarsızlaştırmak, Irak ve Lübnan'daki çatışmaları yeniden alevlendirmek ve Gazze'yi unutulmuşluğun ve kayıtsızlığın enkazının altına gömmek için mi?" sorularını yöneltti.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 25.03.2026 - 15:32 Güncelleme:
        Sanchez: Dünyanın en son ihtiyacı olduğu şey yeni bir savaş

        İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İran'da başlayan "yasa dışı, absürt, acımasız savaşın" ekonomiye olumsuz etkileriyle mücadele edeceklerini söyledi.

        Sanchez, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ile başlayan Orta Doğu'daki çatışmalarda hükümetinin aldığı tutumu açıklamak için Meclis Genel Kurulunda konuştu.

        İran'a saldırıların ve bu ülkenin karşılık vermesiyle başlayan çatışmaların küresel boyutta büyük bir felakete yol açtığına dikkati çeken Sanchez, "Bu tam bir felaket. 28 Şubat'tan bu yana yaklaşık 2 bin kişi öldü, İran ve Lübnan'da dört milyondan fazla kişi yerinden edildi, askeri operasyonlara yaklaşık 12 milyar euro kamu parası harcandı, turizmde, deniz ticaretinde ve küresel hava trafiğinde ciddi bir daralma var. Küresel ekonominin düzgün işleyişi ve gıda güvenliği için hayati önem taşıyan ham maddelerin, hidrokarbonların fiyatlarında da ciddi bir artış yaşandı." ifadelerini kullandı.

        İSPANYOL ŞİRKETLERİ 100 MİLYAR EURO KAYBETTİ

        Sanchez, "Savaşın başlamasından bu yana İspanyol şirketleri borsada 100 milyar avro kaybetti. Neredeyse günde 5 milyar euro." derken, "Emin olabileceğimiz tek bir şey var o da bu çatışmaların yüksek maaş, daha uygun fiyata konut, daha iyi kamu hizmeti verilmesini sağlamayacağıdır. Asıl trajedi de budur." şeklinde konuştu.

        Sanchez, "Tüm bunlar ne için? Uluslararası hukuku baltalamak, Orta Doğu'yu istikrarsızlaştırmak, Irak ve Lübnan'daki çatışmaları yeniden alevlendirmek ve Gazze'yi unutulmuşluğun ve kayıtsızlığın enkazının altına gömmek için mi?" sorularını yöneltti.

        İspanya Başbakanı, "Her zamanki şüphelilerin çıkarlarını beslemek için başlatılan İran savaşının trajedisi yakında geçebilir ancak Irak kabusunun kat ve katının tekrarlanması ve dünyanın bunun sonuçlarından etkilenmesi mümkün. İspanyol hükümeti bunun olmasını engellemek için çalışacak. Dünyanın en son ihtiyacı olduğu şey yeni bir savaş. Bu savaş bizi ekonomik, sosyal ve çevresel hedeflerimizden ve insanların önceliklerinden uzaklaştıran, yasa dışı, absürt ve acımasız bir savaş." ifadelerini kullandı.

        Sanchez, Orta Doğu'daki çatışmaların ekonomiye olumsuz etkileriyle mücadele edeceklerini vurguladı.

        İspanya'daki azınlık hükümetinin, Orta Doğu'daki çatışmaların yarattığı enerji ve ekonomi krizine karşı 80 maddelik tedbirleri içeren 5 milyar euroluk önlem paketi yarın mecliste oylanacak.

        Resmi Gazete'de yayımlanıp 22 Mart'ta uygulamaya giren destekleme paketinin yürürlükte kalabilmesi için meclisten de onay alması bekleniyor.

