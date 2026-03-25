        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Bingöl'de okulda panik! Kar spreyi 30 öğrenciyi hastanelik etti! | Son dakika haberleri

        Bingöl'de okulda panik! Kar spreyi 30 öğrenciyi hastanelik etti!

        Bingöl'de Şehit Mustafa Gündoğdu İlkokulu'nda bir öğrencinin beraberinde getirdiği kar spreyini sınıfta kullanması sonucu 30 öğrenci hastanelik oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2026 - 14:38 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kar spreyi 30 öğrenciyi hastanelik etti!

        Bingöl'de sınıfta sıkılan kar spreyinden etkilendikleri şüphesiyle 30 öğrenci hastaneye kaldırıldı.

        AA'da yer alan habere göre valilikten yapılan açıklamada, Şehit Mustafa Gündoğdu İlkokulu 4-B sınıfında bir öğrencinin beraberinde getirdiği kar spreyini sınıfta kullanması sonucu, bazı öğrencilerin nefes darlığı, baş dönmesi, mide bulantısı ve halsizlik gibi şikayetleri olduğunun gözlendiği belirtildi.

        Bunun üzerine okul idaresi ve öğretmenler tarafından müdahale edilen öğrencilerin güvenli alana tahliye edilerek, 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Sağlık ekiplerince yapılan değerlendirme sonrası Bingöl Devlet Hastanesine sevk edilen 30 öğrencinin tetkik ve tedavileri tamamlandı. Genel sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı tespit edildi. Olayla ilgili idari inceleme başlatıldı. Okul ortamlarında bu tür ürünlerin bulundurulmamasına yönelik denetim ve bilgilendirme faaliyetleri artırılacaktır."

        Fotoğraflar: DHA

