        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik Genel sağlık sigortası (GSS) Tüp bebek tedavisinde kısır erkeğin gideri de karşılar

        Tüp bebek tedavisinde kısır erkeğin gideri de karşılar

        Sosyal Güvenlik Kurumunca (SGK) karşılanan tüp bebek tedavisinde kadın erkek ayrımı uygulanmaz. Erkeklerin kısır olması halinde de tüp bebek tedavisi karşılanır. İlk evliliklerinden çocukların olması SGK'nın tüp bebek tedavisini karşılamasını engellemez. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç, tüp bebek tedavisi ile ilgili merak edilenleri yazdı

        Giriş: 26.03.2026 - 07:10 Güncelleme:
        Tüp bebek tedavisinde SGK desteği

        Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), evli olmakla birlikte çocuk sahibi olamayan sigortalı çalışanların tüp bebek tedavisini karşılıyor. SGK’nın tüp bebek tedavisini karşılayabilmesi için başlıca koşullar şöyledir:

        Yapılan tıbbi tedavileri sonrasında normal tıbbi yöntemlerle çocuk sahibi olamadıklarının ve ancak yardımcı üreme yöntemi ile çocuk sahibi olabileceklerine dair sağlık kurulu raporu bulunmalı.

        Kadın 23 yaşından büyük, 40 yaşından küçük olmalı.

        Kadının primer ovaryan yetmezliği (yumurtalıkların 40 yaşından önce işlevlerini yitirmesi) ve erkeğin azoospermisi (erkeğin menisinde hiç sperm bulunmaması durumu) hariç olmak üzere son üç yıl içinde diğer tedavi yöntemlerinden sonuç alınamadığına dair sağlık kurulu raporu alınmalı.

        Tedavi SGK ile sözleşmeli hastanede yapılmalı.

        SGK geçmişte sadece kadınların kısırlığı halinde tüp bebek tedavisini karşılıyordu. Tedavi sırasında erkeklerin kısırlığına yönelik giderler SGK tarafından karşılanmıyordu. 2018 yılında yapılan kanun değişikliği ile bu yanlış uygulamaya sona verildi. SGK artık erkeklerin kısır olması halinde de tüp bebek tedavisini karşılıyor.

        40 YAŞ KOŞULU NASIL HESAPLANIR?

        SGK’nın tüp bebek tedavisini karşılayabilmesi için geçmişte 39 yaş şartı aranırken, artık 40 yaşını doldurmamış olması şartı aranıyor. Bir kişi, embriyo transferinin yapıldığı tarihte ay ve gün olarak 40 yaşını doldurmuşsa tüp bebek tedavisi karşılanmıyor. Örneğin, 26 Mart 1986 tarihinde doğan bir kadın 40 yaşını doldurmuş sayılacağı için bugün embriyo transferi yapıldığında giderleri SGK karşılamaz. Ancak, 26 Nisan 1986 tarihinde doğmuş kadın henüz 40 yaşını doldurmamış sayıldığından embriyo transferi bugün yapıldığında SGK tarafından tedavi giderleri karşılanır.

        Tedavi görecek erkeklerde ise yaş şartı aranmıyor.

        İLK EVLİLİKTEN ÇOCUK SAHİBİ OLANLAR DA TÜP BEBEK TEDAVİSİNDEN YARARLANIR

        SGK’nın tüp bebek tedavisini karşılayabilmesi için çiftlerin önceki evliliklerinden çocuk sahibi olup olmadığına bakılmaz. Evlat edinilmiş çocukları hariç mevcut evliliğinde çocuk sahibi olmayanların tüp bebek tedavisi karşılanır.

        SGK, çiftlerin evlatlık çocuk edinmeleri durumunda da tüp bebek tedavisini karşılıyor.

        Genetik hastalığı bulunan veya taşıyıcı olduğu bilinen çiftlerin sağlam çocuk sahibi olmasına ya da hasta çocukları varsa, ikinci çocuğun sağlıklı doğmasına yönelik yapılacak tüp bebek tedavisi de SGK tarafından karşılanıyor. Ayrıca, ailedeki hasta çocuğun kök hücre tedavisine yönelik yeni doğumlara ilişkin tüp bebek tedavisi de SGK tarafından karşılanır.

        BEŞ YILDIR SİGORTALI OLMA, 900 GÜN PRİM KOŞULU

        SGK tarafından tüp bebek tedavisinin karşılanabilmesi için eşlerden birinin en az beş yıldır genel sağlık sigortası kapsamında olması ve 900 gün primi bulunması gerekiyor.

        KATILIM PAYI KADEMELİ ARTIYOR

        Tüp bebek tedavisinde katılım payı kademeli olarak artıyor. İlk denemede yüzde 30 oranında katılım payı ödeniyor. Katılım payı tutarı, ikinci denemede yüzde 25, üçüncü denemede yüzde 20 olarak uygulanıyor. Katılım payı doğrudan hastaneye yatırılıyor.

        Kadının yaşı, embriyo kalitesi gibi tıbbi zorunluluk halleri dışında birden fazla embriyo transfer edilmesi halinde çoğul gebelik olursa, taburcu edilinceye kadar bebekler için verilen sağlık hizmetleri karşılanmaz. Tedaviyi gerçekleştiren sağlık merkezi dışındaki anlaşmalı hastanelerde söz konusu çoğul gebelik sonucu doğan çocuklar için yapılan tedavi giderleri de SGK tarafından karşılandıktan sonra, embriyo transfer işlemini yapan merkezden tahsil ediliyor.

