WSJ: ABD iki İranlı ismi hedef listesinden çıkardı

ABD ve İsrail'in 28 Şubat günü İran'a başlattıkları saldırılar karşılıklı olarak devam ederken, saldırılarda çok sayıda İranlı üst düzey isim hedef alınarak öldürüldü. Wall Street Journal'ın haberine göre ABD, olası müzakere görüşmelerini değerlendirdikleri bu süreçte, iki üst düzey İranlı yetkiliyi geçici olarak hedef listesinden çıkardı.

ABD'li yetkililere göre, İran Meclis Başkanı Muhammad Bakır Kalibaf ile Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump'ın savaşı sona erdirmeye yönelik üst düzey müzakerelere kapı aralaması üzerine, dört ila beş günlüğüne hedef listesinden çıkarıldı.

İran Meclis Başkanı Muhammad Bakır Kalibaf

Türkiye, Pakistan ve Mısır'dan arabulucular, ABD ve İranlı müzakerecilerin önümüzdeki günlerde bir araya gelerek savaşın durdurulmasını görüşmesini sağlamaya çalışıyor. Ancak yetkililer, tarafların talepleri arasında büyük farklar bulunduğunu ve başarı ihtimalinin düşük olduğunu belirtiyor.

ABD basını: Trump, Netanyahu'nun teklifini reddetti Haberi Görüntüle

ABD, İran'a müzakere masasına oturması için sürenin daraldığı uyarısında bulundu. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, dün yaptığı açıklamada, Tahran'ın çatışmayı sona erdirmeyi kabul etmemesi halinde ABD'nin İran'ı "daha önce hiç olmadığı kadar sert" vuracağını söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi

Savaşın başlangıcından bu yana İsrail, hava saldırılarıyla aralarında dini lider Ali Hamaney ve güvenlik şefi Ali Laricani'nin de bulunduğu çok sayıda rejim yetkilisini öldürdü. İsrail, Gazze'de Hamas ve Lübnan'da Hizbullah'a karşı uyguladığı "lider kadroyu tasfiye" stratejisinin bir benzerini İran'a karşı da sürdürmeyi planladığını açıkladı. ABD ordusu ise saldırılarını daha çok İran'ın askeri tesisleri ve füze tehditlerine odakladı.

Trump daha önce yaptığı açıklamada, İran'a yönelik ilk saldırıların o kadar başarılı olduğunu ve potansiyel lider adaylarının çoğunu ortadan kaldırdığını, bu nedenle barış görüşmelerinde muhatap bulunmasının zorlaştığını söylemişti.

"Bütün liderliklerini öldürdük. Sonra yeni lider seçmek için toplandılar, onları da öldürdük" diyen Trump, "Şimdi yeni bir grup var, bunu yine kolayca yapabiliriz ama bakalım nasıl olacaklar" ifadelerini kullanmıştı.