İddia: İran, Trump'ın 'barış' söylemine inanmıyor: Bizi yine kandırabilir

ABD Başkanı Trump'ın geçtiğimiz hafta İran'ı yok edeceklerine dair açıklamaları, ardından Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılması için İran'a verdiği 48 saat; dünyayı daha büyük ölçekli bir savaşın ve yıkımın eşiğine getirmişti.

48 saatin dolmasına kısa bir süre kala ise Trump yeni bir açıklama yapmış ve İran'la çok verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini, barışa yaklaştıklarını duyurmuştu.

Axios'un iddiasına göre İranlılar Trump'a inanmıyor.

İddiaya göre İranlı yetkililer ABD ile barış görüşmelerinde arabuluculuk yapmaya çalışan ülkelere, Başkan Trump tarafından iki kez kandırıldıklarını ve 'bir daha kandırılmak istemediklerini' iletti.

Trump yönetimi Pakistan'ın başkenti İslamabad kentinde yüz yüze barış görüşmelerinin başlaması için istekli. Ancak ABD ve İsrail, ABD ve İran müzakere yürütürken İran'a saldırmıştı.

İsrail, geçen haziran ayında, planlanan nükleer görüşmelerden birkaç gün önce Trump'ın desteğiyle İran'a saldırmıştı.

"Hem 'barış' diyor hem asker gönderiyor"

İranlı yetkililer, arabulucu ülkeler olan Pakistan, Mısır ve Türkiye'ye, ABD'nin askeri hareketlerinin ve Trump'ın büyük çaplı asker takviyesi gönderme kararının, barış görüşmeleri önerisinin sadece bir hile olduğu yönündeki şüphelerini artırdığını söyledi.

Trump yönetimi için bu askeri yığınak, ABD'nin kötü niyetle müzakere ettiği anlamına gelmiyor; aksine, müzakere yapma konusunda ciddi olduğunun bir işareti.

Müzakereleri başlatma çabaları, Pentagon'un askeri operasyonlar ve planlama konusunda verdiği emirlerde şu ana kadar herhangi bir değişikliğe yol açmadı.

Önümüzdeki günler ve haftalarda, birkaç savaş uçağı filosu ve binlerce asker dahil olmak üzere daha fazla takviye gücünün Orta Doğu'ya ulaşması bekleniyor.

Bir Beyaz Saray yetkilisi, kara harekatının bir seçenek olduğunu ancak Trump'ın henüz bir karar vermediğini vurguladı.