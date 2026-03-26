Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya WSJ: Trump savaşa hızlıca son vermek istiyor | Dış Haberler

        WSJ: Trump savaşa hızlıca son vermek istiyor

        ABD basınına konuşan yetkililer, ABD Başkanı Trump'ın İran'da uzun sürecek bir savaştan kaçınmak istediğini ve çatışmayı önümüzdeki haftalarda sona erdirmeyi umduğunu söyledi. Öte yandan Trump, İran'ın anlaşma yapmak istediğini ancak bunu kamuoyuna açıklamaktan çekindiğini ileri sürdü.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 26.03.2026 - 08:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Trump savaşa hızlıca son vermek istiyor"

        Wall Street Journal'ın haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump, son günlerde yakın çevresine İran'da uzun sürecek bir savaştan kaçınmak istediğini ve çatışmayı önümüzdeki haftalarda sona erdirmeyi umduğunu söyledi.

        ABD-İsrail İran Savaşı'nın birinci ayına yaklaşılırken Trump, özel görüşmelerinde danışmanlarına çatışmanın son aşamasına geldiğini düşündüğünü belirtti ve kamuoyuna açıkladı dört ila altı haftalık takvime bağlı kalınması gerektiğini vurguladı.

        Konuya yakın kaynaklara göre, Beyaz Saray yetkilileri, savaşın bu süre için sona ermesi beklentisiyle Mayıs ayında Pekin'de Çin lideri Xi Jinping ile bir görüşme ayarladı.

        REKLAM

        Siyasi danışmanlarıyla yaptığı görüşmelerde Trump'ın zaman zaman dikkatinin ara seçimlere, göçmenlik politikalarına ve seçmen uygunluğu kurallarını sıkılaştırmaya yönelik yasa çalışmalarına kaydığı belirtiliyor. Kaynaklara göre Trump, savaş sebebiyle diğer konulara odaklanmadığını ve bunu dikkatini dağıttığını da dile getirdi.

        Trump bu hafta, İran'ın enerji tesislerine saldırı tehdidini geri çekerek diplomatik çözüm arayışına yeniden açık olduğunu gösterdi. Arabulucular, Tahran ve Washington arasında ilk teklifleri iletirken, ABD'li yetkililer önümüzdeki günlerde yeni görüşmelere açık olduklarını ifade etti. Ancak aynı zamanda ABD, bölgeye ek asker göndererek İran üzerindeki baskıyı artırıyor.

        Trump'ın danışmanlarına sunduğu fikirlerden biri de, olası bir anlaşma kapsamında ABD'nin İran petrolüne erişim sağlaması oldu. Ancak bir yetkili, bu yönde somut bir planın henüz bulunmadığını belirtti.

        TRUMP: İRAN ÇEKİNİYOR

        Öte yandan, Ulusal Cumhuriyetçi Kongre Komitesinin yıllık bağış toplama etkinliğinde yaptığı açıklamada İran'ın anlaşma yapmak istediğini ancak bunu kamuoyuna açıklamaktan çekindiğini ileri sürdü.

        REKLAM

        İranlıların müzakere ettiğini ve anlaşma yapmak istediğini savunan Trump, "Bunu söylemekten korkuyorlar. Çünkü, kendi halkları tarafından öldürüleceklerini düşünüyorlar. Ayrıca, bizim tarafımızdan öldürülmekten de korkuyorlar." dedi.

        Trump, "savaş" yerine "askeri operasyon" kelimesini kullanacağını belirterek, "'Savaş' kelimesini sevmiyorlar. Çünkü bunu kullanmak için onay almanız gerekir. Bu yüzden 'askeri operasyon' diyeceğim. Aslında olan da bu. Buna, askeri yıkım denir." diye konuştu.

        Yükselen enerji ve petrol fiyatlarına da değinen Trump, bunların operasyonun "kısa vadeli" etkileri olması nedeniyle kendisi için önemli olmadığını söyledi.

        Trump, "Yapmamız gereken şey kanseri ortadan kaldırmaktı. Kanseri kesip çıkarmak zorundaydık. Kanser, nükleer silaha sahip İran'dı ve biz onu kesip çıkardık. Şimdi de işini bitireceğiz." dedi.

        ABD'nin dünyanın en büyük ordusuna sahip olduğunu ve en iyi askeri teçhizatı ürettiğini söyleyen Trump, ABD güçlerinin İran'ın büyük çaplı bir füze saldırısını engellediğini öne sürdü.

        REKLAM

        Trump, "Bir saldırıya uğradık. İran, bizim için çok önemli bir hedefe 100 füze fırlattı. Bazı nedenlerden dolayı bunun ne olduğunu size söylemeyeceğim. Saatte 2 bin mil hızla giden 100 füze, muazzam bir güce ve öneme sahip bu hedefe doğru geliyordu ve bize doğru gelen 100 füzenin tamamı anında vuruldu, havada imha edildi, denize düştü." diye konuştu.

