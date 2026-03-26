        Haberler Dünya Son dakika: Trump: ABD'nin NATO'ya ihtiyacı yok | Dış Haberler

        Trump: ABD'nin NATO'ya ihtiyacı yok

        ABD Başkanı Trump, "NATO ülkeleri İran Savaşı'nda yardımcı olmaya dair hiçbir şey yapmadı. ABD'nin NATO'dan hiçbir şeye ihtiyacı yok" dedi

        Giriş: 26.03.2026 - 13:22 Güncelleme:
        ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'le beraber İran'a başlattığı saldırılarda NATO ülkelerinden bir destek görmedikleri eleştirisini yeniden dile getirdi.

        Kendisine ait Truth Social hesabından paylaşım yapan Trump, "NATO ülkeleri askeri açıdan yok edilmiş çılgın bir ülke olan İran'a karşı hiçbir şey yapmadı. ABD'nin NATO'dan hiçbir şeye ihtiyacı yok. Bu çok önemli. Bunu asla unutmayın" ifadelerini kullandı.

        İranlı müzakerecilerin çok farklı ve tuhaf olduğunu öne süren Trump, "Askeri olarak tamamen yok edildikleri ve geri dönüş şansları sıfır olduğu için bir anlaşma yapmamız için 'yalvarıyorlar', oysa kamuoyuna sadece 'teklifimizi değerlendirdiklerini' söylüyorlar. Yanlış!!! Çok geç olmadan ciddiyete dönseler iyi olur çünkü bir kere geç kalındığında geri dönüş olmayacak ve hiç de hoş olmayacak" açıklamasında bulundu.

        Trump geçtiğimiz günlerde NATO'nun 'kağıttan kaplan' olduğunu söylemişti.

