Türkiye uydu interneti için masada

Starlink’in Türkiye’de hizmete başlaması için uzun süredir beklenti vardı. Şirketin resmi internet sitesinde, Türkiye’deki hizmetin 2024 yılı itibarıyla devreye alınacağı belirtilmişti. Ancak bu hedef tarih geride kalmasına rağmen, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile gerekli regülasyon anlaşmaları henüz sonuçlanmadı. Türkiye’nin uydu internet altyapısı açısından kritik öneme sahip bu süreçte, Gebze’deki Bilişim Vadisi’nde Starlink’in yer istasyonu konumlandırıldı. Bu merkez, Türkiye’deki operasyonların kalbi olacak ve anlaşmalar tamamlandığında hizmetin devreye alınmasına zemin hazırlayacak. Bugün ise Satellite 2026 kapsamında Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan’ın SpaceX’in Starlink’i ve Amazon’un Kuiper’ı ile masaya oturduklarını açıklaması, alçak yörünge uydularıyla internet ve iletişim açısından heyecan yaratan bir gelişme oldu.

TÜRKİYE UYDU EKOSİSTEMİNDE GÜÇLENİYOR

Washington’da düzenlenen Satellite 2026 fuarında Türkiye’den TÜRKSAT, TUSAŞ, ASELSAN ve PROFEN gibi firmalar ürün ve hizmetlerini tanıttı. Bu katılım, Türkiye’nin uydu teknolojileri alanındaki küresel görünürlüğünü artırırken, alçak yörünge uyduları konusunda da yeni iş birliklerinin kapısını araladı. Türk firmalarının fuardaki varlığı, Türkiye’nin uydu ekosisteminde yalnızca tüketici değil, üretici ve geliştirici bir aktör olduğunu gösterdi.

STARLINK VE KUIPER İLE MASADA

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, fuar kapsamında AA'ya yaptığı açıklamalarda SpaceX’in Starlink’i ve Amazon’un Kuiper’ı ile görüşmeler yapıldığını bildirdi. Sayan, “Bu firmalarla sistemlerinin Türkiye’de ne tür regülasyonlara tabi olmaları gerektiği, güvenlikle ilgili gereksinimlerimiz konusunda bilgilendirmelerimizi yaptık” dedi. Bu açıklama, Türkiye’nin uydu interneti konusunda uluslararası aktörlerle aktif müzakereler yürüttüğünü gösteriyor.

Geçtiğimiz yıllarda firmanın kendi sitesinde Türkiye için hizmet başlama tarihi 2024 olarak belirtilmişti ancak görüşmeler sonuçsuz kalınca halen Starlink hizmete giremedi.

BİLİŞİM VADİSİNDE YER İSTASYONU BULUNUYOR

Starlink’in Türkiye’de faaliyete başlaması için BTK ile yapılacak anlaşmalar kritik önem taşıyor. Regülasyonların netleşmesi ve güvenlik kriterlerinin karşılanması halinde, Starlink’in Türkiye’de hizmete başlamasıyla birlikte özellikle kırsal bölgelerde internet erişiminde önemli bir dönüşüm yaşanması bekleniyor. Bu gelişme, Türkiye’nin dijitalleşme hedefleriyle uyumlu bir adım olarak değerlendiriliyor.

Türkiye'nin Otomobili Togg'un da evi olan Gebze'deki Bilişim Vadisi'nde Starlink'in yer istasyonu konumlandırılmış durumda. 2024 yılında SpaceX'in hızlı uydu interneti hizmetinin hayata geçirilebilmesi için test süreci buradaki yer istasyonu ile sürdürülüyor.