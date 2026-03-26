Assange'ın eski avukatı ve 92 yaşında bir yargıç: Maduro'nun yasal mücadelesindeki kilit isimler

Eski Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro ve eşi Cilia Flores, 3 Ocak'ta başkent Caracas'ta yakalanıp Amerika Birleşik Devletleri'ne götürülmelerinin ardından yeniden mahkemeye çıkacak.

İkinci duruşma bugün yapılacak.

Maduro, 5 Ocak'ta New York, Manhattan'da yapılan ilk duruşmasında, belirli terör gruplarıyla uyuşturucu kaçakçılığı amaçlı komplo kurma, ABD'ye kokain kaçırma suçunu işlemek için komplo kurma ve yasa dışı silahlar – özellikle makineli tüfekler – bulundurma ve kullanma suçlamalarının da yer aldığı dört ithamı reddetti.

Eşi Flores de, ABD güçleri tarafından Maduro ile birlikte yakalanıp suçlanmasının ardından ithamları reddetti.

Çift, Brooklyn'deki Metropolitan Tutukevi'nde tutuluyor.

Maduro'nun görevden alınmasından sonra Caracas ve Washington, yedi yıllık aranın ardından Mart ayında diplomatik ilişkileri yeniden kurdu. Beyaz Saray, Venezuela'nın geçici başkanı olarak Maduro'nun eski başkan yardımcısı Delcy Rodríguez'i ülkenin "tek lideri" olarak resmen tanıdı.

Amerikan medyasına göre, hukukçular bu tür davaların mahkeme aşamasına geçmesinin aylar sürebileceğini belirtiyor.

Peki Maduro ve eşinin yer aldığı hukuki mücadelenin kilit isimleri kimler?

Yargıç

Nicolás Maduro ilk kez mahkeme salonunda göründüğünde, duruşmaların başlayabilmesi için kimliğini doğrulamasını isteyen Yargıç Alvin Hellerstein'ın karşısında durdu.

Maduro sakin bir şekilde İspanyolca konuşarak, "Ben, efendim, Nicolás Maduro. Venezuela Cumhuriyeti Başkanıyım ve 3 Ocak'tan bu yana kaçırılmış durumdayım" dedi. Sözleri tercüman tarafından İngilizce'ye çevrildi.

"Caracas, Venezuela'daki evimde yakalandım."

92 yaşındaki yargıç hızla sözünü keserek, "Bunların hepsine zamanı ve yeri geldiğinde girilecek" dedi.

Geçmişte birçok yüksek profilli davaya başkanlık eden Hellerstein, 2020'de uyuşturucu kaçakçılığı suçlamalarıyla iddianame hazırlanmasından bu yana Maduro hakkındaki davayı yürütüyor.

Bu iddianamede yer alan diğer bir sanık, eski Venezuela istihbarat şefi Hugo Armando Carvajal, suçunu kabul etmişti.

Columbia Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu Hellerstein, özel sektöre geçmeden önce ABD Ordusu'nda avukat olarak görev yaptı ve 1998'de eski başkan Bill Clinton tarafından New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi'ne atandı.

11 Eylül saldırılarıyla bağlantılı davalara başkanlık etti.

Trump yönetiminin Venezuelalı çete üyelerini yargılamadan sınır dışı etme girişimlerini engelledi ve Başkan Donald Trump'ın New York'taki "sus payı" davasını federal mahkemeye taşıma talebini reddetti.

Hellerstein ayrıca ünlü yıldız Paris Hilton ile bir İtalyan iç giyim şirketi arasındaki anlaşmazlık davasına da başkanlık yaptı. Bu davada Hilton, ödenmemiş 1,5 milyon dolarlık telif hakkını talep etmiş, şirket ise gecikmelerden onu sorumlu tutmuştu.

Daha yakın tarihte Hellerstein, teknoloji girişimi kurucusu Charlie Javice'i yatırım bankası JPMorgan Chase'i dolandırdığı gerekçesiyle yedi yılı aşkın hapis cezasına çarptırdı.

Çöken serbest yatırım fonu Archegos'un kurucusu Bill Hwang'a ayrı bir dolandırıcılık davasında 18 yıl hapis cezası verdi.

Ayrıca Irak ve Afganistan'da gözaltındaki kişilere yönelik kötü muameleleri belgeleyen ABD hükümeti fotoğraflarının yayımlanmasına da karar verdi.

Amerikan haber sitesi Politico, ismi açıklanmayan kaynaklara atfen Hellerstein'ı, savcıları doğrudan telefonla aramak da dahil olmak üzere, zaman zaman alışılmadık yaklaşımları olan eski tarz bir yargıç olarak tanımladı.

Bugünkü günkü ikinci duruşmada Hellerstein'ın, Maduro'nun kendisini ABD'deki uyuşturucu kaçakçılığı suçlamalarına karşı savunması için Venezuela hükümet fonlarını kullanmasına izin verilip verilmeyeceğini değerlendirmesi bekleniyor.

Şubat ayında ABD Hazine Bakanlığı, Venezuela hükümetinin savunmayı finanse etmesine olanak sağlayan muafiyet iznini iptal etmişti.

Savunma ekibi

Maduro, kendisini temsil etmesi için Amerikalı avukat Barry Pollack'ı tuttu. Pollack, en çok WikiLeaks kurucusu Julian Assange'ı temsil etmesi ve 2024'te İngiltere'deki bir hapishaneden serbest kalmasını sağlamasıyla biliniyor.

Pollack, Manhattan'da bulunan Wall Street merkezli hukuk firması Harris St. Laurent & Wechsler'ın ortağı. Ayrıca Georgetown University Hukuk Merkezi'nde doçent.

Hukuk alanında araştırma ve analiz yayını Chambers USA'ya göre Pollack "titiz ve derin düşünen, davaları yaşayan, soluyan ve onlarla uyuyan" bir avukat olarak tanımlanıyor.

Pollack, Assange'ın 10 yıl süren hukuk mücadelesini sonlandıran savunma anlaşmasını müzakere etti.

Assange, ABD casusluk suçlamasını kabul etmiş ve İngiltere'de yıllar süren gözaltı ve tecrit sürecinin ardından aldığı ceza, yattığı süreyle eşdeğer sayılmıştı.

Pollack ayrıca beraat kararları alınmasına ve haksız mahkûmiyetlerin bozulmasına yardımcı oldu.

Bunlar arasında, ebeveynlerini öldürmekle suçlanıp 17 yıl hapis yattıktan sonra suçsuz olduğu ortaya çıkan Martin Tankleff ve enerji devi Enron'un çöküşüyle bağlantılı dolandırıcılık suçlamalarıyla karşı karşıya kalan eski Enron muhasebecisi Michael Krautz da bulunuyor.

ABD medyası Maduro'nun ilk duruşmasında Pollack'ın Maduro'nun ABD güçleri tarafından yakalanmasının yasallığını sorguladığını ve Maduro'nun egemen bir devletin başı olarak dokunulmazlığa sahip olduğunu savunduğunu bildirdi.

Maduro'nun eşi Cilia Flores ise Houston merkezli avukat Mark Donnelly tarafından temsil edildi. Donnelly, Adalet Bakanlığı'nda eski bir savcı ve şirketinin internet sitesine göre faaliyet alanı beyaz yaka suçları.

Donnelly, Flores'in yakalanmasına yol açan askeri operasyon sırasında "önemli yaralar" aldığını ve kapsamlı bir tıbbi muayeneye ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Savcılık

Dava, New York Güney Bölgesi ABD Savcılığı tarafından yürütülüyor.

Bu makam, Maduro ve eşine karşı açılan iddianameyi imzalayan başsavcı Jay Clayton tarafından yönetiliyor.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, Kasım ayında Clayton'ı hüküm giymiş cinsel suçlu Jeffrey Epstein'ın önde gelen Demokratlar ve büyük finans kuruluşlarıyla ilişkilerine yönelik bir soruşturmayı yönetmek üzere atadı.

Maduro davasındaki önde gelen savcılardan biri de, kısa süre önce özel sektörden ABD Savcılığı'na geri dönen Amanda Houle.

Houle, 2015 ile 2023 yılları arasında New York Güney Bölgesi'nde Narkotik Birimi şefliği de dahil olmak üzere çeşitli üst düzey görevlerde bulundu.

Maduro'nun 5 Ocak'taki ilk duruşmasında, ABD Savcı Yardımcısı Kyle Wirshba konuştu.

Ulusal güvenlik ve uluslararası narkotik biriminde görev yapan Wirshba, yüksek profilli yabancı uyuşturucu kaçakçılığı davalarını üstlenme geçmişine sahip.

Wirshba, Venezuela liderinin 2020'deki ilk iddianamesinden bu yana Maduro davasında yer alıyor.

Daha önce eski Venezuelalı general ve bir dönem Maduro müttefiki olan Cliver Alcalá Cordones'in yargılanmasında da önemli rol oynamıştı. Cordones, daha sonra Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri olarak bilinen FARC gerillalarına maddi destek sağlamakla itham edildiği davada suçunu kabul etti.

Wirshba ayrıca Tren de Aragua çetesinin ve iddianamede Maduro ile birlikte sanık olarak yer alan çetenin lideri Héctor Rusthenford Guerrero Flores'in davasını da yürüttü.

Ayrıca geçen yıl ABD'ye iade edilen Meksikalı kartel lideri Jesús Méndez-Vargas'ın davasındaki savcılar arasında yer aldı ve Honduras'ın eski devlet başkanı Juan Orlando Hernández'i mahkum eden savcılık ekibinde görev yaptı.