Sosyal medya platformu X (Twitter) ve yapay zeka destekli Grok uygulamasında bugün sabah saatlerinden itibaren erişim sorunları yaşandı. Türkiye dahil birçok ülkeden kullanıcılar, akışın yenilenememesi, mesaj gönderilememesi ve giriş hatalarıyla karşılaştıklarını bildirdi. Kesintinin nedeni hakkında resmi bir açıklama yapılmazken, TSİ 11.00 itibarıyla sorun sona erdi.

Bu süreçte X’in sitesi açılsa da, uygulamada akış yenilenmedi, içerikler görüntülenemedi. Mesaj gönderme ve alma işlemleri başarısız oldu. Bazı kullanıcılar uygulamaya girişte hata mesajlarıyla karşılaştı.

Bununla birlikte Downtetector'un verilerine göre, Elon Musk'un sahibi olduğu yapay zeka platformu Grok'a da erişim problemleri yaşandığı rapor edildi.