        Haberler Ekonomi Emlak Roma'da tarihi satış: eski Papanın evi 30 milyon euroya alıcı bekliyor

        Roma'da 'tarihi' satış: eski Papa'nın evi 30 milyon Euro'ya alıcı bekliyor

        Katolik dünyasının önemli liderlerinden Papa II. John Paul'un bir dönem yaşadığı Roma'daki tarihi yapı satışa çıkarıldı

        Giriş: 26.03.2026 - 10:52 Güncelleme:
        İtalya’nın başkenti Roma’da yer alan ve kökeni 17. yüzyıla uzanan tarihi saray, yaklaşık 30 milyon Euro (1 milyar 541 milyon TL) bedelle piyasaya sunuldu. Merkezi konumuna rağmen sunduğu mahremiyet ve geniş özel alanlarıyla dikkat çeken yapı, yatırımcıların ilgisini çekiyor.

        Toplam büyüklüğü 3 bin metrekareyi aşan kompleks, Trevi Çeşmesi’ne yürüme mesafesinde bulunuyor. Yapının içinde ayrıca günümüzde kutsal niteliği bulunmayan bir kilise de yer alıyor.

        İlk olarak 1600’lü yıllarda İspanyol Karmelit rahipleri tarafından manastır olarak kullanılan yapı, 19. yüzyılda Belçika Papalık Koleji’ne dönüştürüldü. Gelecekte papa olacak olan Karol Wojtyła, 1946-1948 yılları arasında burada kalarak eğitim aldı.

        Yaklaşık 40 yatak odasına sahip olan saray, son yıllarda ofis olarak kullanıldı. Gayrimenkul uzmanlarına göre mülk, yeniden lüks bir konuta dönüştürülmeye oldukça uygun.

        Altı katlı tarihi yapı; fresklerle süslü tavanları, klasik mimari detayları ve geniş bahçesiyle öne çıkıyor. Şehir merkezinde yer almasına rağmen sunduğu sakin atmosfer, mülkü benzerlerinden ayıran en önemli özelliklerden biri olarak gösteriliyor.

        1978-2005 yılları arasında Katolik Kilisesi’nin liderliğini yürüten Papa II. John Paul, modern dönemin en etkili dini figürleri arasında kabul ediliyor.

        Bu nedenle söz konusu yapı yalnızca bir gayrimenkul değil, aynı zamanda tarihi ve kültürel değeri yüksek bir miras olarak değerlendiriliyor.

