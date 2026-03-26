        Haberler Dünya İsrail gazetesi: Tel Aviv yönetimi Trump'ın Tahran ile ateşkes yapma ihtimalinden endişeli

        İsrail gazetesi: Tel Aviv yönetimi Trump'ın Tahran ile ateşkes yapma ihtimalinden endişeli

        İsrail basınına konuşan yetkililer, Tel Aviv yönetiminin ABD Başkanı Trump'ın Tahran ile ateşkes yapma ihtimalinden endişe duyduğunu iddia etti. Haberde, ABD yönetiminin, 28-29 Mart'ta İslamabad'da üst düzey Amerikalı ve İranlı yetkililer arasında bir görüşme koordine etmek için çalıştığı da öne sürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2026 - 11:40 Güncelleme:
        İsrail basını: Tel Aviv ateşkes ihtimalinden endişeli

        İsrailli yetkililerin, ABD-İran anlaşmasının pek olası olmadığı görüşünde olsa da Başkan Donald Trump'ın görüşmeler devam ederken geçici bir ateşkes ilan edebileceğinden endişe ettiği bildirildi.

        İsrailli bir yetkili, The Jerusalem Post gazetesine yaptığı açıklamada, "Şu an itibarıyla, Tahran ve Washington'ın tutumları bir anlaşma olasılığını 'zayıf' ile 'yok denecek kadar az' arasında bir yere koyuyor. Yine de Trump bizi şaşırtabilir." değerlendirmesinde bulundu.

        "Trump savaşa hızlıca son vermek istiyor"
        Habere göre, İsrail'in elinde, Trump'ın bir ateşkes ilan etmeyi planladığına dair bir emare bulunmuyor. Fakat İsrailli yetkililer, yine de Trump'ın görüşmeler devam ederken geçici bir ateşkes ilan edebileceğinden endişe ediyor.

        Haberde, ABD yönetiminin, 28-29 Mart'ta Pakistan'ın başkenti İslamabad'da üst düzey Amerikalı ve İranlı yetkililer arasında bir görüşme koordine etmek için çalıştığı da öne sürüldü.

        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        İRAN MEDYASI: 15 MADDELİK PLAN "KABUL EDİLEMEZ"

        İran medyası ise Trump tarafından Tahran'a sunulan 15 maddelik planı "kabul edilemez" olarak nitelendirdi.

        Öte yandan ABD yönetimi, bir yandan müzakerelerin sürdüğüne dair açıklamalar yaparken, diğer yandan binlerce deniz piyadesi ve paraşütçüyü, amfibi çıkarma gemileriyle Orta Doğu'ya sevk ediyor.

        Üst düzey bir ABD'li yetkili, yaptığı açıklamada, "(ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı) CENTCOM Komutanı (Amiral Brad Cooper), hedeflere ulaşmak için maksimum operasyonel esnekliği sağlamak amacıyla deniz piyadeleri ve paraşütçülerin sunduğu yetenekleri talep etti." ifadelerini kullandı.

        Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, İran ile görüşmelerin devam ettiğini öne sürerek, "Haberlerde bazı gerçek payları var ancak okuduğum bazı hikayeler tamamen doğru değil." demişti.

        Sözcü, Trump'ın tüm seçenekleri masada tuttuğunu kaydetmişti.

