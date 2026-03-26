        Haberler Ekonomi Sigorta Para piyasası fonları bu yıl da enflasyonu yener

        Para piyasası fonları bu yıl da enflasyonu yener

        Katılım Emeklilik Varlık Yönetimi Direktörü Fatih İlker Yiğit, para piyasası fonlarının bu yıl da geçen yılda olduğu gibi enflasyonu yenebileceğini kaydetti. Altını yukarı taşıyan nedenlerin gerçekleştiğini anlatan Yiğit, kısa sürede petrol fiyatlarının ve enflasyonun artacağı bir senaryonun altına yaramayacağını dile getirdi. Yiğit, şu anda rasyonel bir fon sepetinin yüzde 50 para piyasaları, yüzde 25 altın ve yüzde 25 de hisse fonlarından oluşabileceğini ifade etti.

        Giriş: 26.03.2026 - 09:59 Güncelleme:
        Altın için petrole bakın

        Katılım Emeklilik Varlık Yönetimi Direktörü Fatih İlker Yiğit, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede geçen yıl altın ve para piyasası fonlarının katılımcılara kazandırdığındı ifade ederek, altın fiyatına yönelik var olan "Savaş var altın yükselecek" değerlendirmesinin doğru olmadığını anlattı. Altının fiyat artışını, savaş beklentisi, merkez bankalarından faiz indirimi beklentisi ve merkez bankalarının altın alımlarının sağladığını kaydeden Yiğit, şunları söyledi: "Bu üçü de gerçekleşti. Altının bundan sonra ileri gitmesi için bir hikaye yüklemek lazım. Diğer yandan yeni bir durum ortaya çıktı. Küresel enflasyonu tetikleyecek petrol fiyat artışı yaşandı. Böylece merkez bankalarından faiz indiriminin olmayacağı satın alınmaya altın satılmaya başlandı. Biz yakın tarihte altın fiyatının ne olduğunu ölçmek için petrol fiyatına bakacağız. Nisan ayında petrol yakarı giderse bu küresel enflasyonu tetikleyecek merkez bankaları indirime gitmeyecek aksine artırabilir. Eğer petrol aşağı gelirse altın için pozitif bir senaryo devam eder diyebiliriz."

        Altının 1975'lerde gördüğü zirveden sonra 20 yılda dolar bazında tekrar aynı noktaya geldiğini ve bu riskin de şu anda var olduğunu ifade eden Yiğit, diğer yandan altını daha çok yükseltecek bir söylemin dolara olan inancı daha da sarsabileceğini ve bunu ABD'nin istemeyeceğini dile getirdi.

        EUROBOND FONLARINA DOKUNMA

        Ekonomi yönetiminin kur artışı kaynaklı enflasyon istemediğini ve bunu yönettiğini belirten Yiğit, bu nedenle döviz bazlı fonlarda önemli bir değer kazancı beklemediğini ancak Eurobond fonlarında yeni ihraçlarda yukarı yönlü bir grafik olacağını bunun mevcut Eurobond fonlarını olumsuz etkileyeceğini faiz artışından sonra ise bu tarafa geçilebileceğini anlattı. Yiğit, özellikle çok risk almak isteyen BES katılımcılarının para piyasası fonlarını tercih edebileceğini ifade ederek, "Risksiz bir şekilde enflasyonun üstünde kazanmak istiyorum diyenler için para piyasası fonları bir potansiyel taşıyor. Eğer ekonomi programında bir değişiklik olursa durum değişir" dedi.

        HİSSE FONLARINDA UMUT VAR

        Hisse fonlarına ilişkin değerlendirmelerini paylaşan Yiğit, şunları kaydetti: "Savaşın çok uzun süreceğine dair bir beklenti yok. Faiz indirim süreci devam ediyor. Bunun yanı sıra son 2 yıldır 12 binlerde seyreden endekste bir birikim var. Programa olan inanç devam ediyor. Emeklilik fonlarının aylık otomatik alımları var. Bu borsayı dirençli hale getiriyor, savaşa rağmen iyi bir noktada tutuyor."

        Yiğit, şu anda rasyonel bir fon sepetinin yüzde 50 para piyasaları, sigorta amaçlı yüzde 25 altın ve yüzde 25 de hisse fonlarından oluşabileceğini ifade etti.

        Para piyasası fonları bu yıl da enflasyonu yener

        Katılım Emeklilik Varlık Yönetimi Direktörü Fatih İlker Yiğit, para piyasası fonlarının bu yıl da geçen yılda olduğu gibi enflasyonu yenebileceğini kaydetti. Altını yukarı taşıyan nedenlerin gerçekleştiğini anlatan Yiğit, kısa sürede petrol fiyatlarının ve enflasyonun artacağı bir senaryonun altına ...
