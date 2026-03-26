Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: "Siyah şapkalı hacker" yakalandı | Son dakika haberleri

        "Siyah şapkalı hacker" yakalandı

        İstanbul'da "siyah şapkalı hacker" olarak bilinen G.C.G. liderliğindeki örgütün, bilişim sistemleri üzerinden çok sayıda suç faaliyetinde bulunduğu tespit edildi. Şüphelilerin banka hesaplarını boşalttığı, kart kopyalama yaptığı ve milyonlarca kişiye ait verileri ele geçirerek sattığı belirlendi. Operasyonla 7 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda dijital materyale el konuldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.03.2026 - 09:11 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Siyah şapkalı hacker" yakalandı
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Bilişim suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 'siyah şapkalı hacker' olarak bilinen G.C.G.'nin liderliğindeki örgüte operasyon yapıldı. Şüphelilerin, yurt dışında bulunan bankalardaki 'uyuyan hesap' olarak tabir edilen banka hesaplarında bulunan paraları bilişim sistemlerini kullanarak kendi kontrolünde bulunan hesaplara aktardıkları tespit edildi. Şüphelilerin ayrıca sosyal medya platformlarının veri tabanlarına sızarak yaklaşık 19 milyon 800 bin kişiye ait kişisel verileri ele geçirdiği, 10 bin 768 kişiye ait sosyal medya ve e-posta hesap bilgilerinin depolandığı belirlendi. 7 şüpheli gözaltına alındı.

        ÇEŞTLİ SUÇ FAALİYETLERİNDE BULUNDUĞU BELİRLENDİ

        DHA'daki habere göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada bilişim sistemleri dünyasında 'siyah şapkalı hacker' (black hat hacker) olarak bilinen G.C.G.'nin liderliğinde hareket eden örgütün çeşitli suç faaliyetlerinde bulunduğu belirlendi.

        REKLAM

        KART KOPYALAMA İŞLEMİ YAPTILAR

        Şüphelilerin, yurt dışında bulunan bankalardaki 'uyuyan hesap' olarak tabir edilen banka hesaplarında bulunan paraları bilişim sistemlerini kullanarak kendi kontrolünde bulunan hesaplara aktardıkları, yurt dışında bulunan kişilere ait ele geçirilen banka ve kart bilgileri kullanılarak kart kopyalama işlemi yaptıkları belirlendi.

        VERİ TABANLARINA SIZARAK KİŞİSEL VERİLERİ ELE GEÇİRDİLER

        Ayrıca şüphelilerin, sosyal medya platformlarının veri tabanlarına sızarak yaklaşık 19 milyon 800 bin kişiye ait kişisel verileri ele geçirdiği, 10 bin 768 kişiye ait sosyal medya ve e-posta hesap bilgilerinin depolandığı tespit edildi.

        BİLGİLERİ ÜCRET KARŞILIĞI SATTILAR

        Çok sayıda internet sitesi ile bazı kamu kurumlarına ait veri tabanlarına da erişim sağladıkları, elde edilen verilerle sorgu panelleri oluşturdukları ve bu bilgileri ücret karşılığı sattıkları ortaya çıktı.

        FOTOĞRAFLARI BAŞKA UYGULAMALARDA SATTILAR

        Örgütün bir sigorta şirketine ait veri tabanına girerek 5 bin 500 kaza poliçesini ele geçirdiği, yasa dışı yayın platformu kurmak amacıyla çevrim içi toplantılar yaptığı, çok sayıda kişiye ait kimlik fotoğraflarını depolayarak bunları mesajlaşma uygulamaları üzerinden sattığı tespit edildi.

        REKLAM

        CASUS YAZILIMLARA EĞİTİM VİDEOLARI BULUNUYOR

        Şüphelilerin suç faaliyetlerinde kullanmak üzere casus yazılımlar bulundurdukları ve bu yöntemlere ilişkin eğitim videoları hazırladıkları da belirlendi.

        7 ŞÜPHELİYE OPERASYON DÜZENLENDİ

        Yapılan çalışmalar sonucunda kimlikleri tespit edilen 7 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda dijital materyale el konuldu.

        7 KİŞİ GÖZALTINDA

        Aralarında örgüt lideri olduğu öne sürülen G.C.G.’nin de bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı.

        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kupa Voley'de şampiyon VakıfBank!