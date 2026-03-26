A Milli Takım, Dünya Kupası yolunda Romanya karşısında!
A Milli Takımımız, 2026 Dünya Kupası play-off yarı final maçında bu akşam Romanya'yı Dolmabahçe'de konuk edecek. 24 yıllık Dünya Kupası hasretini bitirmek isteyen 'Bizim Çocuklar', rakibini mağlup ederek play-off finaline adını yazdırmayı hedefliyor. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, zorlu mücadele öndesi sahaya süreceği kadroyu belirledi. İşte Türkiye-Romanya maçının muhtemel 11'leri...
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde bu akşam İstanbul'da Romanya ile karşı karşıya gelecek.
Beşiktaş Park'ta (Tüpraş) oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak ve TV8'den naklen yayınlanacak.
Karşılaşmada Fransa Futbol Federasyonu'ndan hakem François Letexier düdük çalacak. Letexier'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Cyril Mugnier ve Mehdi Rahmouni yapacak. Mücadelenin 4. hakemi Benoit Bastien olacak.
Türkiye bu karşılaşmayı kazanması halinde 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde Slovakya-Kosova eşleşmesinin galibiyle 31 Mart'ta deplasmanda karşı karşıya gelecek. O mücadeleyi kazanan ekip Dünya Kupası'na katılma hakkını elde edecek. Son olarak 2002 Dünya Kupası'na katılan Milliler, 24 yıllık hasrete son vermek istiyor.
MERİH DEMİRAL VE ZEKİ ÇELİK'İN DURUMU BELİRSİZ
Ay-yıldızlı ekipte ağrıları bulunan Merih Demiral ve Zeki Çelik'in durumu belirsizliğini koruyor.
İki oyuncunun durumu yapılacak son kontrollerin ardından netlik kazanacak.
A Milli Takım'da sakatlığı bulunan Aral Şimşir ise aday kadrodan çıkarılmıştı.
TÜRKİYE İLE ROMANYA 27. RANDEVUDA
İki ülke şu ana dek 26 maç yaparken, bunlardan 14'ünü Romanya, 5'ini Türkiye kazandı, 7 müsabaka da berabere bitti.
Türk Milli Futbol Takımı'nın toplam 24 golüne, Romanya 49 golle yanıt verdi.
Türkiye ile Romanya, 10'u resmi, 16'sı özel olmak üzere toplam 26 maç yaptı, bunlardan 14'ü Türkiye, 12'si Romanya'da oynadı.
A Milli Takım, Romanya ile yaptığı karşılaşmaların 10'unda gol atamazken, sadece 4'ünde kalesini gole kapatabildi.
İki takım son olarak 9 Kasım 2017'de Romanya'da karşı karşıya gelirken, ev sahibi takım mücadeleyi 2-0 kazandı.
MİLLİLERİN EN ÇOK GOL YEDİĞİ TAKIM
Ay-yıldızlı ekip, 103 yıllık tarihinde oynadığı 647 maçta en çok golü Romanya'dan yedi.
Romanya Milli Takımı, Türkiye filelerini geride kalan 26 maçta 49 kez havalandırdı.
Türk Milli Futbol Takımı ayrıca, tarihinde en çok maçı da 26 kezle Romanya ile yaptı.
VINCENZO MONTELLA 30. MAÇINDA
Teknik Direktör Vincenzo Montella, A Milli Futbol Takımı ile bugüne kadar 22'si resmi, 7'si de özel olmak üzere 29 maçta görev aldı. Montella yönetimindeki A Milliler, bu mücadelelerde 16 galibiyet, 8 mağlubiyet ve 5 beraberlik aldı.
MIRCEA LUCESCU ÇALIŞTIRIYOR
Romanya'nın başında tanıdık bir isim bulunuyor. Bir dönem A Milli Futbol Takımı, Galatasaray ve Beşiktaş'ta görev alan Mircea Lucescu, Romanya Milli Takımı'nı çalıştırıyor. Romanya'nın kadrosunda ayrıca Türkiye'de forma giyen Ianis Hagi (Corendon Alanyaspor), Deian Sorescu (Gaziantep FK) ve Valentin Mihaila (Çaykur Rizespor) var.
DOLMABAHÇE'DE 71. MİLLİ MAÇ
A Milli Futbol Takımı, Romanya karşılaşmasıyla 2016 yılında açılan Beşiktaş Park'ta 4. kez oynayacak. Milliler, daha önceki adıyla İnönü Stadyumu'nda ise 67 maça çıkmıştı. Ay-yıldızlılar, Dolmabahçe'de yaptığı toplam 70 müsabakanın 30'unu kazanırken, 22'sini kaybetti, 18 mücadele ise berabere sona erdi.
TÜRKİYE'NİN MUHTEMEL 11'İ:
Uğurcan, Mert Müldür (Zeki), Ozan (Merih), Abdülkerim, Ferdi, İsmail, Orkun, Hakan, Arda, Kenan, Barış Alper