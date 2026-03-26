MİLLİLERİN EN ÇOK GOL YEDİĞİ TAKIM

Ay-yıldızlı ekip, 103 yıllık tarihinde oynadığı 647 maçta en çok golü Romanya'dan yedi.

Romanya Milli Takımı, Türkiye filelerini geride kalan 26 maçta 49 kez havalandırdı.

Türk Milli Futbol Takımı ayrıca, tarihinde en çok maçı da 26 kezle Romanya ile yaptı.