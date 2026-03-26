Bakan Uraloğlu'ndan uçuş iptalleri açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, katıldığı bir televizyon programında konuya ilişkin bilgi verdi.

Bakan Uraloğlu "Suriye'nin Halep hariç tamamı; Irak, İran ve İsrail hava sahaları tamamen kapalı. Yine BAE kontrollü olarak; Katar, Kuveyt ve Bahreyn aynı şekilde kapalı durumdadır. Dört taşıyıcımızın aldıkları karar doğrultusunda ise 31 Mart'a kadar kapalı havalimanlarına uçuş sağlanmayacaktır" ifadelerini kullandı.

