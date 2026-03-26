Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karadeniz'de bir gemiye yönelik saldırı hakkında bilgi verdi. Bakan Uraloğlu, "Özellikle makine dairesinin hedef alındığını düşünüyoruz. Bunun drone saldırısı değil insansız deniz aracı ile yapıldığını düşünüyoruz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, katıldığı bir televizyon programında Karadeniz'de gerçekleşen gemideki patlamaya ilişkin açıklamada bulundu.

Türk şirketi Pergamon Denizcilik İşletmeleri A.Ş.'ye ait eski ismi Beşiktaş olan ‘Altura' isimli ham petrol tankeri, Rusya'nın Karadeniz'in kuzeydoğusundaki liman şehri Novorossiysk'ten hareket ettikten sonra saat 00.30 sıralarında saldırıya uğradığı açıklandı.

Tankerin, Rusya'nın Novorossiysk Limanı'ndan İstanbul'a yola çıktığı ve 140 bin ton ham petrol taşıdığı belirtilirken, gemiye drone isabet etmesi sebebiyle üst güvertesinde ve makine dairesinde hasar oluştuğu ve geminin su aldığı öğrenildi.

"SALDIRININ İDA İLE YAPILDIĞINI DÜŞÜNÜYORUZ"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Rusya'dan ham petrol yüklemiş olan yabancı bayraklı ve Türk işletenli bir geminin makine dairesinde gece yarısından sonra bir patlama meydana geldi. Bizim acil ana arama kurtarma merkezine bildirim yapılmasının ardından oraya kıyı emniyeti ile sahil güvenlik unsurları sevk edildi.

Patlamada özellikle makine dairesinin hedef alındığını düşünüyoruz; bu da insansız deniz aracıyla yapılmış olabilir. Bir drone saldırısı değil. Teknik ekiplerimiz şu an oraya yönelmiş durumdalar, önümüzdeki saatlerde detaylı olarak tespit edecekler. Şu an için net söyleyebileceğimiz şey dış kaynaklı bir patlama olduğu.

Özellikle gemiyi devre dışı bırakmak için makine dairesine bilerek yapılmış bir saldırı. Petrol taşıyan bir gemi olduğu için saldırının da Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle yapıldığı ihtimali yüksek. Mürettebatın tamamı Türk ve herhangi bir yaralanma ya da sağlık problemi yok. Olay yerine gerekli tüm unsurları yönlendirdik; takibini gerçekleştiriyoruz" dedi.