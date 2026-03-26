        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Sevgilisine ateş ederken araya giren kadını başından vurdu! | Son dakika haberleri

        Sevgilisine ateş ederken araya giren kadını başından vurdu!

        Şanlıurfa'da kan donduran bir saldırı meydana geldi. Olayda sokak ortasında tartıştığı sevgilisi Mine Ö.'ye tabancayla ateş eden Ali Badıllı, bu sırada araya giren kadının arkadaşı Semra Mutlukaya'yı başından vurdu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.03.2026 - 11:18 Güncelleme:
        Sevgilisine ateş ederken araya giren kadını vurdu!

        Şanlıurfa'da sokak ortasında tartıştığı sevgilisi Mine Ö.'ye tabancayla ateş eden Ali Badıllı (45), bu sırada araya giren kadının arkadaşı Semra Mutlukaya'yı (33) başından vurdu. Mutlukaya ağır yaralanırken, Ali Badıllı olayın ardından aynı silahla intihar etti.

        DHA'nın haberine göre olay, gece saatlerinde Doğukent Mahallesi'nde meydana geldi. 1 çocuk babası emlakçı Ali Badıllı, uzun süredir gönül ilişkisi yaşadığı, çağrı merkezinde çalışan Mine Ö. ve arkadaşı Semra Mutlukaya ile buluştu.

        Burada, henüz bilinmeyen nedenle Ali Badıllı ile Mine Ö. arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyürken Ali Badıllı, yanındaki tabancayı çekip ateşledi. Silahtan çıkan kurşun, bu sırada araya giren Semra Mutlukaya'nın başına isabet etti. Semra Mutlukaya kanlar içinde yere yığıldı. Mutlukaya'nın öldüğünü düşünen Badıllı, bu kez silahın namlusunu kendisine doğrultup ateş etti.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi Ali Badıllı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Semra Mutlukaya ise Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olayın ardından kaçan Mine Ö.'nün yakalanması için çalışma başlatıldı.

