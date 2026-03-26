        Haberler Ekonomi İş-Yaşam 1 milyon 110 bin TL'lik koç - İş-Yaşam Haberleri

        1 milyon 110 bin TL'lik koç

        Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Koyunculuk Araştırma Enstitüsü'nün damızlık açık artırmasında en pahalı koç, 1 milyon 110 bin liraya satıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2026 - 13:11 Güncelleme:
        1 milyon 110 bin liraya satıldı

        "Merinos Çiftliği" olarak 1943 yılında kurulan enstitü, zaman içinde birkaç kez isim değiştirmesinin ardından 2015'ten itibaren "Koyunculuk Araştırma Enstitüsü" adıyla faaliyetine devam ediyor.

        Geleneksel damızlık müzayedesinde, Türkiyenin dört bir tarafından gelen yetiştiriciler, bu sene satışa sunulan 121 koçu alabilmek için yarıştı.

        Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) Genel Müdürü Mustafa Altuğ Atalay, yaptığı konuşmada, koçların özenle seçildiğini söyledi.

        Koçların yarının sürülerini oluşturacağını ifade eden Atalay, şöyle konuştu:

        "Elbette bu noktaya gelmek kolay olmadı. Bu durum yıllara yayılan, nesiller boyu süren ciddi çalışmaların bir sonucudur. Bu başarı sadece tecrübeyle değil bilimle, teknolojiyle ve büyük bir emekle mümkün oldu. Nasıl ki bugün ülkemiz savunma sanayiinde ve yüksek teknolojide önemli bir noktaya geldiyse, tarımın pek çok alanında da aynı ilerleme kaydediliyor. Tohumdan büyükbaş ve küçükbaş hayvancılığa, balıkçılıktan diğer üretim alanlarına kadar her birinde ayrı bir bilim, teknoloji, büyük bir alın teri var. Bu çalışmaların sizlerle buluşması ve sahada karşılığını bulması hepimiz için hem gurur hem de mutluluk kaynağıdır. Alacağınız hayvanları memleketlerinize götürecek, çok daha verimli ve bereketli nesiller elde edeceksiniz. Buna yürekten inanıyorum."

        Programa, Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal, Erdek Kaymakamı Hasan Göç, Gönen Kaymakamı Ahmet Altıntaş, Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Boz, oda başkanları ve çok sayıda hayvan yetiştiricisi katıldı.

        Açık artırmada merinos ırkı damızlık bir koç, Emre ve Emrah Sömer kardeşler tarafından 1 milyon 110 bin liradan satın alındı.

