        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: "Ölü buldum" dediği sevgilisini boğmuş | İstanbul haberleri | Son dakika haberleri

        "Ölü buldum" dediği sevgilisini boğmuş!

        İstanbul'da, polisi arayan 49 yaşındaki Bilge D., banyodan çıktığında 59 yaşındaki erkek arkadaşı Fesih Dener'i ölü bulduğunu söyledi. Bilge D.'nin önce tanık olarak ifadesi alındı ve serbest bırakıldı. Ancak yapılan otopsi raporunda Dener'in boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Cinayet ekipleri tarafından gözaltına alınan Bilge D., cinayeti itiraf etti

        Giriş: 26.03.2026 - 13:55 Güncelleme:
        "Ölü buldum" dediği sevgilisini boğmuş!

        İstanbul'da kan donduran olay, Beyoğlu Kulaksız Mahallesi’nde, 24 Mart Salı günü gece saatlerinde meydana geldi.

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre olay şöyle yaşandı.

        POLİSE İHBARDA BULUNDU

        Gönül ilişkisi yaşadıkları iddia edilen Fesih Dener (59) ile Bilge D. (49) evde buluştu. Bir süre sonra Bilge D., evden polisi arayıp ihbarda bulundu. Olay yerine giden ekipler, Fesih Dener’in cansız bedeniyle karşılaştı.

        "HAREKETSİZ YATIYORDU" DEDİ

        Evde tanık olarak ifadesi alınan Bilge D., "Bir süredir ilişki yaşıyorduk. Farklı güçlendirici ilaçlar almıştı. Daha sonra ben banyoya girdim, çıktığımda hareketsiz yatıyordu" dedi.

        ADLİ TIP: BOĞULARAK ÖLDÜRÜLMÜŞ

        Ceset, evdeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Burada yapılan ön incelemede, cesedin boğazında çizikler ve morluklar olduğu görülünce Cinayet Büro devreye girdi. Şüpheli ölüm olarak kayda geçen olayla ilgili çalışma yapan ekipler, Bilge D.’yi gözaltına aldı. Yapılan otopsi sonucu Dener’in boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı.

        CİNAYET BÜRODA İTİRAF ETTİ

        Tanık olarak farklı ifade veren şüpheli kadın, Gayrettepe Cinayet Büro Amirliği’ne götürüldüğünde cinayeti itiraf etti. İlk beyanında, “Bir süredir gönül ilişkisi yaşıyorduk. Kendisinin iş yerine gidip harçlık alırdım. Olay günü eve gittik. Birkaç farklı hap aldı. Sonra ilişki yaşadık. Bir süre sonra tartıştık. Bana tokat attı. Ben de ona tokat atınca yere düştü. Bayıldığını zannettim. Bir anda ayılıp tekrar beni boğmaya çalıştı. Ben de onu boğdum" dediği öne sürüldü.

        ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

        Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlanan şüpheli Bilge D., adliyeye sevk edildi.

        İyiden iyiye koptu