A Milli Takım'ın Dünya Kupası yolundaki play-off serüveni...

İLK DÜNYA KUPASI: 1954

A Milli Takım, futbol tarihimizde 1954 ve 2002'de olmak üzere 2 kez Dünya Kupası heyecanı yaşarken, 1954'te gruptan çıkamadı. Organizasyondaki ilk maçında Batı Almanya’ya 4-1 mağlup olan ay-yıldızlılar, ikinci karşılaşmada Güney Kore’yi 7-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek turnuvadaki ilk galibiyetini aldı. Grup formatı gereği yeniden Batı Almanya ile karşı karşıya gelen Milliler, bu maçta da rakibine üstünlük sağlayamayarak sahadan 7-2’lik yenilgiyle ayrıldı ve turnuvaya grup aşamasında veda etti.