A Milli Takım'ın Dünya Kupası yolundaki play-off serüveni...
2026 Dünya Kupası play-off yarı finalinde bu akşam Romanya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımımız, 24 yıl sonra yeniden Dünya Kupası'nda yer almak istiyor. Daha önce 2 kez Dünya Kupası'nda boy gösteren ay-yıldızlılar, oynadığı 3 play-off'ta ise sadece 1 kez Dünya Kupası bileti alabildi. İşte Türkiye'nin Dünya Kupası'ndaki play-off maceraları...
Türkiye son olarak 2002 Dünya Kupası'nda yer almış ve dünya üçüncüsü olarak tarih yazmıştı. O tarihten bu yana düzenlenen 5 Dünya Kupası'na katılım hakkı elde edemeyen ay-yıldızlılar, play-off'larda genelde başarısız oldu. Dünya Kupası elemelerinde 3 kez play-off oynayan Milli Takım, yalnızca 2002 yılında play-off aşamasını geçebildi. İşte geçmişten bugüne A Milli Takım'ın Dünya Kupası maceraları...
İLK DÜNYA KUPASI: 1954
A Milli Takım, futbol tarihimizde 1954 ve 2002'de olmak üzere 2 kez Dünya Kupası heyecanı yaşarken, 1954'te gruptan çıkamadı. Organizasyondaki ilk maçında Batı Almanya’ya 4-1 mağlup olan ay-yıldızlılar, ikinci karşılaşmada Güney Kore’yi 7-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek turnuvadaki ilk galibiyetini aldı. Grup formatı gereği yeniden Batı Almanya ile karşı karşıya gelen Milliler, bu maçta da rakibine üstünlük sağlayamayarak sahadan 7-2’lik yenilgiyle ayrıldı ve turnuvaya grup aşamasında veda etti.
2002'DE TARİH YAZDIK!
1954’ten sonra tam 48 yıl Dünya Kupası'na katılamayan Türkiye, 2002'de bu hasretine son verdi. Milli Takım, Güney Kore ve Japonya'nın ortaklaşa düzenlediği 2002 Dünya Kupası'nda muhteşem bir başarıya imza attı.
Play-off turunda Avusturya’yı eleyerek turnuvaya katılan ay-yıldızlı ekip, Brezilya, Kosta Rika ve Çin’in yer aldığı gruptan ikinci sırada çıkarak son 16 turuna yükseldi.
Son 16 turunda ev sahibi Japonya’yı 1-0, çeyrek finalde ise Senegal’i uzatmalarda yine 1-0 mağlup eden Şenol Güneş'in öğrencileri yarı finale adını yazdırarak tüm dünyada gündem oldu.
Yarı finalde şampiyon Brezilya’ya 1-0 kaybeden Milliler, üçüncülük maçında ise bir diğer ev sahibi Güney Kore’yi 3-2 yenerek Dünya Kupası’nı üçüncü sırada tamamladı ve tarihinin en büyük başarısına imza attı.
2006 PLAY-OFF'UNDA İSVİÇRE'Yİ AŞAMADIK
2002'de tarih yazan Türkiye, 2006 Dünya Kupası yolunda ise play-off'ta İsviçre ile eşleşti. İlk maçı deplasmanda 2-0 kaybeden A Milliler, İstanbul'daki rövanşı 4-2 kazansa da deplasman golü kuralı nedeniyle Dünya Kupası’na katılamadı.
2022 PLAY-OFF'UNDA PORTEKİZ'E ELENDİK
A Milli Takım, 2022 Dünya Kupası elemelerinde de play-off aşamasına kalırken, bu kez Portekiz'le eşleşti. Play-off yarı finalinde deplasmanda karşılaştığı Portekiz'e 3-1 yenilen Milliler, Dünya Kupası'na katılam şansını bir kez daha kaybetti. Skor 2-1 iken Burak Yılmaz'ın son dakikalarda kaçırdığı penaltı ise acı bir hatıra olarak zihinlerdeki yerini aldı...