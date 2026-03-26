        Teoman: Yıldız gibi duruyoruz ama çok para kazanmıyoruz

        Teoman: Yıldız gibi duruyoruz ama çok para kazanmıyoruz

        Son dönemde yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen şarkıcı Teoman, "Para biriktirmeye başladım. Yıldız gibi duruyoruz ama çok para kazanmıyoruz" dedi

        Giriş: 26.03.2026 - 10:08
        "Çok para kazanmıyoruz"

        Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; Teoman, Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Projelerinden bahseden şarkıcı, "Nisan ayında beş konser, sonra durmam. Tekrar çalışkan olmaya karar verdim. Sıkıldım, tatil yaptım" dedi.

        Teoman, gazetecilerin "Tatile nereye gittiniz?" sorusuna; "Tatil dediğim konser vermediğim anlamında... İstanbul'daydım. Tatile gitmiyorum, İstanbul'u seviyorum. Bayram güzel geçti. Bayramlaşmak için akrabalarıma gittim" yanıtını verdi.

        "SON BEŞ SENEDİR PARA BİRİKTİRMEYE BAŞLADIM"

        Zamanında yönetmen Sinan Çetin ile yatırımlar yapıp, Cihangir'den evler aldığı yönündeki iddialar hakkında konuşan şarkıcı; "O yıllarda paradan anlamıyordum. Son beş senedir para biriktirmeye başladım. Uzun yaşamaya niyetliyim. Uzun yıllar çalışmam diye şimdiden ufak tefek yatırımlar yapıyorum" ifadelerini kullandı

        "YILDIZ GİBİ DURUYORUZ AMA ÇOK PARA KAZANMIYORUZ"

        Teoman, "O zamanlarda kazandığınız parayla yatırım yapmadığınız için pişmanlığınız var mı?" sorusuna ise; "Çok da kazanmıyordum. Dışarıdan görünen gibi çok kazanan insanlar değiliz. Star gibi duruyoruz ama çok para kazanmıyoruz. Zaten pek bir harcamam yok. Parasal anlamda büyük planlarım yok. Zengin olmasam da olur" diye cevap verdi. Şarkıcı ayrıca, "Reklamdan kazandığım para hoşuma gidiyor" ifadelerini kullandı.

        "YAŞLANDIM ARTIK"

        Teoman, yatırımlarına nasıl yön verdiğinin sorulması üzerine; "Çok anlamıyorum, arkadaşlarım var, onlar ne dese onu yapıyorum. Riski sevmiyorum. Danıştığım profesyonel insanlar var. Büyük kârlar peşinde değilim, paramı kaybetmeyeyim diyorum. Borsada kaybettiğim oldu" dedi. Şarkıcı, aşkla ilgili sorulara ise; "20 senedir soruyorsunuz, anlamadınız mı? 58 yaşındayım. Yaşlandım artık" yanıtını verdi.

