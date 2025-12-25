Teoman: İnsan gençken şapşal oluyor

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Teoman, sabahın erken saatlerinde Bebek'teki bir simitçiden simit alırken objektiflere yansıdı.

"EMEKLİ OLUNCA BÖYLE OLUYOR"

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan şarkıcı; "Arkadaşıma kahvaltıya gidiyorum. Artık emekli olunca böyle oluyor" dedi. Kendisinden bahseden Teoman, "Ben artık erken yatan, erken kalkan, sabah 6.30’da spor yapan bir insanım. İnsan gençken şapşal oluyor biraz. Tam emeklilik hiçbir zaman olmayacak ama böyle yarı emekli olarak kalacağım hep" ifadelerini kullandı.

REKLAM

"ESKİ TEOMAN'A 'EFENDİ OL' DERDİM"

Teoman, gazetecilerin "Eski Teoman'a ne söylemek isterdiniz?" sorusuna "Hiçbir şey. Teoman'a efendi ol demek isterdim sadece" yanıtını verdi.